https://ria.ru/20230210/onkopreparaty-1851057011.html
В Минздраве оценили ситуацию с онкопрепаратами в новых регионах
В Минздраве оценили ситуацию с онкопрепаратами в новых регионах - РИА Новости, 10.02.2023
В Минздраве оценили ситуацию с онкопрепаратами в новых регионах
Ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с онкозаболеваниями в новых регионах России стала гораздо лучше, поставки идут по линии Минздрава, заявил в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:02
2023-02-10T11:02
2023-02-10T11:02
здоровье - общество
андрей каприн
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с онкозаболеваниями в новых регионах России стала гораздо лучше, поставки идут по линии Минздрава, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. "Сейчас уже гораздо лучше того, что было – поставки идут по линии Минздрава", - сказал Каприн. Он отметил, что пациенты новых регионов полностью будут обеспечены всеми лекарственными препаратами, как и в других регионах страны.
https://ria.ru/20230208/minzdrav-1850633600.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, андрей каприн, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Андрей Каприн, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Минздраве оценили ситуацию с онкопрепаратами в новых регионах
Врач Каприн: ситуация с онкопрепаратами в новых регионах России стала гораздо лучше
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с онкозаболеваниями в новых регионах России стала гораздо лучше, поставки идут по линии Минздрава, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
"Сейчас уже гораздо лучше того, что было – поставки идут по линии Минздрава", - сказал Каприн.
Он отметил, что пациенты новых регионов полностью будут обеспечены всеми лекарственными препаратами, как и в других регионах страны.