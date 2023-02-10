Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве оценили ситуацию с онкопрепаратами в новых регионах - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/onkopreparaty-1851057011.html
В Минздраве оценили ситуацию с онкопрепаратами в новых регионах
В Минздраве оценили ситуацию с онкопрепаратами в новых регионах - РИА Новости, 10.02.2023
В Минздраве оценили ситуацию с онкопрепаратами в новых регионах
Ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с онкозаболеваниями в новых регионах России стала гораздо лучше, поставки идут по линии Минздрава, заявил в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:02
2023-02-10T11:02
здоровье - общество
андрей каприн
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с онкозаболеваниями в новых регионах России стала гораздо лучше, поставки идут по линии Минздрава, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. "Сейчас уже гораздо лучше того, что было – поставки идут по линии Минздрава", - сказал Каприн. Он отметил, что пациенты новых регионов полностью будут обеспечены всеми лекарственными препаратами, как и в других регионах страны.
https://ria.ru/20230208/minzdrav-1850633600.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, андрей каприн, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Андрей Каприн, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
11:02 10.02.2023
 
В Минздраве оценили ситуацию с онкопрепаратами в новых регионах

Врач Каприн: ситуация с онкопрепаратами в новых регионах России стала гораздо лучше

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с онкозаболеваниями в новых регионах России стала гораздо лучше, поставки идут по линии Минздрава, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
"Сейчас уже гораздо лучше того, что было – поставки идут по линии Минздрава", - сказал Каприн.
Он отметил, что пациенты новых регионов полностью будут обеспечены всеми лекарственными препаратами, как и в других регионах страны.
Врач - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 17:44
Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах
 
Здоровье - ОбществоАндрей КапринРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала