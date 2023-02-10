https://ria.ru/20230210/onkopreparaty-1851057011.html

В Минздраве оценили ситуацию с онкопрепаратами в новых регионах

В Минздраве оценили ситуацию с онкопрепаратами в новых регионах - РИА Новости, 10.02.2023

В Минздраве оценили ситуацию с онкопрепаратами в новых регионах

Ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с онкозаболеваниями в новых регионах России стала гораздо лучше, поставки идут по линии Минздрава, заявил в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:02

2023-02-10T11:02

2023-02-10T11:02

здоровье - общество

андрей каприн

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с онкозаболеваниями в новых регионах России стала гораздо лучше, поставки идут по линии Минздрава, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. "Сейчас уже гораздо лучше того, что было – поставки идут по линии Минздрава", - сказал Каприн. Он отметил, что пациенты новых регионов полностью будут обеспечены всеми лекарственными препаратами, как и в других регионах страны.

https://ria.ru/20230208/minzdrav-1850633600.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, андрей каприн, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)