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ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 10.02.2023
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:31
2023-02-10T14:31
2023-02-10T14:31
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
украина
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
петровский район
донецкая народная республика
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов натовского калибра