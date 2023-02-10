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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки дважды за 40 минут, выпустив 23 мины калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:27
2023-02-10T13:27
2023-02-10T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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стирол
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ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки дважды за 40 минут, выпустив 23 мины калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Кирово – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 13 мин калибром 120 мм; 13:00 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 23 мины калибра 120 миллиметров по Горловке