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Украинские войска обстреляли Михайловку, Новобахмутовку и Майорск - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/obstrel-1851107556.html
Украинские войска обстреляли Михайловку, Новобахмутовку и Майорск
Украинские войска обстреляли Михайловку, Новобахмутовку и Майорск - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские войска обстреляли Михайловку, Новобахмутовку и Майорск
Украинские войска за 10 минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Михайловке и Новобахмутовке и 12 мин калибром 82 миллиметра по Майорску, сообщили РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:42
2023-02-10T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Михайловке и Новобахмутовке и 12 мин калибром 82 миллиметра по Майорску, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 12:00 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 12:05 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Майорск: выпущено 12 мин калибром 82 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
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донецкая народная республика
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Варвара Скокшина
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
12:42 10.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Михайловку, Новобахмутовку и Майорск

Украинские войска обстреляли Михайловку, Новобахмутовку и Майорск, выпустив 16 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Михайловке и Новобахмутовке и 12 мин калибром 82 миллиметра по Майорску, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 12:00 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 12:05 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Майорск: выпущено 12 мин калибром 82 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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