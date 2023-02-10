https://ria.ru/20230210/obstrel-1851107556.html

Украинские войска обстреляли Михайловку, Новобахмутовку и Майорск

Украинские войска обстреляли Михайловку, Новобахмутовку и Майорск - РИА Новости, 10.02.2023

Украинские войска обстреляли Михайловку, Новобахмутовку и Майорск

Украинские войска за 10 минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Михайловке и Новобахмутовке и 12 мин калибром 82 миллиметра по Майорску, сообщили РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:42

2023-02-10T12:42

2023-02-10T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Михайловке и Новобахмутовке и 12 мин калибром 82 миллиметра по Майорску, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 12:00 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 12:05 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Майорск: выпущено 12 мин калибром 82 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20230210/boepripasy-1851095109.html

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк