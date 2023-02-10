https://ria.ru/20230210/obstrel-1851044080.html

ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку

ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 10.02.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра по Петровскому району Донецка и 15 мин калибра 120 миллиметров по Новобахмутовке, РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:31

2023-02-10T10:31

2023-02-10T10:31

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

украина

россия

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ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра по Петровскому району Донецка и 15 мин калибра 120 миллиметров по Новобахмутовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 15 мин калибром 120 мм; 10:05 – населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230210/normadiya-1851043478.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

украина

россия

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия