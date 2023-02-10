https://ria.ru/20230210/obstrel-1851038859.html

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.02.2023

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:05

2023-02-10T10:05

2023-02-10T10:05

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

россия

украина

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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230209/spetsoperatsiya-1850985462.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, куйбышевский район, вооруженные силы украины, россия, украина