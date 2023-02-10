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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.02.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:05
2023-02-10T10:05
2023-02-10T10:05
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
куйбышевский район
вооруженные силы украины
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украина
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230209/spetsoperatsiya-1850985462.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда натовского калибра