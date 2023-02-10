https://ria.ru/20230210/obstrel-1851008195.html

Украинские войска обстреляли Александровку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Александровку натовскими снарядами - РИА Новости, 10.02.2023

Украинские войска обстреляли Александровку натовскими снарядами

Украинские войска в 0.30 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T06:47

2023-02-10T06:47

2023-02-10T06:47

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

петровский район

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска в 0.30 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230210/iznasilovanie-1851007231.html

россия

донецкая народная республика

петровский район

украина

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происшествия, россия, донецкая народная республика, петровский район, украина, сцкк, нато