Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/obstrel-1850993996.html
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 164 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T00:16
2023-02-10T00:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
макеевка
украина
сцкк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849746980_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d6d9d8408c8248f535b8819074085d1.jpg
ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 164 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Донецк, Макеевка. Кроме того, добавили в СЦКК, поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Кировском районе Макеевки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 25 обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
макеевка
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849746980_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_131d29c4fd746755c1f659f4c316e459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, макеевка, украина, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Украина, СЦКК, Россия
00:16 10.02.2023 (обновлено: 00:41 10.02.2023)
 
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР, выпустив 164 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 164 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 22 обстрела из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра, минометов 120 миллиметров", — говорится в заявлении ведомства.

Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Донецк, Макеевка.
Кроме того, добавили в СЦКК, поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Кировском районе Макеевки.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 25 обстрелов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаУкраинаСЦККРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала