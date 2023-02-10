https://ria.ru/20230210/obstrel-1850993996.html

Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.02.2023

Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 164 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T00:16

2023-02-10T00:16

2023-02-10T00:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

макеевка

украина

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 164 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Донецк, Макеевка. Кроме того, добавили в СЦКК, поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Кировском районе Макеевки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 25 обстрелов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

украина

россия

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происшествия, донецкая народная республика, макеевка, украина, сцкк, россия