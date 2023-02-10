00:16 10.02.2023 (обновлено: 00:41 10.02.2023)
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР, выпустив 164 боеприпаса
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 164 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 22 обстрела из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра, минометов 120 миллиметров", — говорится в заявлении ведомства.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Донецк, Макеевка.
Кроме того, добавили в СЦКК, поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Кировском районе Макеевки.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 25 обстрелов.