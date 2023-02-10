https://ria.ru/20230210/obekt-1851049774.html

В Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры

В Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 10.02.2023

В Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры

Объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:45

2023-02-10T10:45

2023-02-10T10:45

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры в регионе. "В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения", - написал Лысак в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днепропетровская область, украина