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В Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры
В Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 10.02.2023
В Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры
Объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:45
2023-02-10T10:45
2023-02-10T10:45
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в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры в регионе. "В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения", - написал Лысак в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры
Власти Днепропетровской области сообщили о разрушении объекта энергоинфраструктуры