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В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.02.2023
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В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.02.2023
В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Шепетовской районе Хмельницкой области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:25
2023-02-10T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкая область
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Шепетовской районе Хмельницкой области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры в регионе. "Около 04.00 (5.00 мск) утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - написал Гамалий в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область
09:25 10.02.2023
 
В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры

Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

© iStock.com / Farion_OГород Хмельницкий, Украина
Город Хмельницкий, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© iStock.com / Farion_O
Город Хмельницкий, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Шепетовской районе Хмельницкой области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры в регионе.
"Около 04.00 (5.00 мск) утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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