https://ria.ru/20230210/obekt-1851022571.html

В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры

В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.02.2023

В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в Шепетовской районе Хмельницкой области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:25

2023-02-10T09:25

2023-02-10T09:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

хмельницкая область

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Шепетовской районе Хмельницкой области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры в регионе. "Около 04.00 (5.00 мск) утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - написал Гамалий в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html

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хмельницкая область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, хмельницкая область