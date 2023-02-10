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В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.02.2023
В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Шепетовской районе Хмельницкой области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:25
2023-02-10T09:25
2023-02-10T09:25
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Шепетовской районе Хмельницкой области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры в регионе. "Около 04.00 (5.00 мск) утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - написал Гамалий в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область
В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры