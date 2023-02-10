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МЧС завершило работы на месте взрыва газа в Новосибирске

МЧС завершило работы на месте взрыва газа в Новосибирске - РИА Новости, 10.02.2023

МЧС завершило работы на месте взрыва газа в Новосибирске

Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, где взорвался газ, завершились, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T05:30

2023-02-10T05:30

2023-02-10T05:42

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

происшествия

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 10 фев — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, где взорвался газ, завершились, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Вчера утром на улице Линейной после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух из четырех подъездов пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир.По последним данным, погибли 12 человек.

новосибирск

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)