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Облминздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в Новосибирске

Облминздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в Новосибирске - РИА Новости, 10.02.2023

Облминздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в Новосибирске

Минздрав Новосибирской области подтвердил, что число погибших при частичном обрушении дома в Новосибирске в минувший четверг выросло до 12. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T03:29

2023-02-10T03:29

2023-02-10T03:47

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

происшествия

новосибирск

жилье

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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области подтвердил, что число погибших при частичном обрушении дома в Новосибирске в минувший четверг выросло до 12. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов. Представитель экстренных служб ранее сообщал РИА Новости, что, по состоянию на 19.30 мск четверга, обнаружены тела 12 погибших. "Двадцать один человек пострадал в результате обрушения подъезда дома на Линейной, 39. Из них двенадцать погибли: утром 10 февраля найдены тела еще двух женщин", - говорится в сообщении регионального министерства в телеграм-канале.

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2023

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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск, жилье