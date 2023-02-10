https://ria.ru/20230210/normadiya-1851043478.html

Нормандский формат умер, как и доверие к Западу, считают эксперты

Нормандский формат умер, как и доверие к Западу, считают эксперты - РИА Новости, 10.02.2023

Нормандский формат умер, как и доверие к Западу, считают эксперты

"Нормандский" формат "умер", как и доверие России к Западу, после разрешения украинского конфликта возникнет потребность в переговорных процессах, но это точно... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:27

2023-02-10T10:27

2023-02-10T10:27

россия

украина

европа

ангела меркель

алексей зудин

франсуа олланд

мгимо

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155529/33/1555293314_0:98:2878:1717_1920x0_80_0_0_f9bed6401f690fb9d3a919ab56a05b17.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Нормандский" формат "умер", как и доверие России к Западу, после разрешения украинского конфликта возникнет потребность в переговорных процессах, но это точно будут не "минский" и не "нормандский" варианты, считают опрошенные РИА Новости политологи. "Нормандский формат" возник на встрече глав России, Германии, Франции и Украины в июне 2014 года во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в годы Второй мировой войны. Уже 11-12 февраля 2015 года с целью скорейшего урегулирования кризиса на Украине в Минске состоялась встреча "нормандской четверки" под председательством лидеров стран. Тогда же произошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Последняя встреча представителей стран "нормандской четверки" 10 февраля 2022 года закончилась отказом Украины идти на прямой диалог с ДНР и ЛНР. "Нормандский" процесс как дипломатическая имитацияПолитологи считают, что "нормандский" формат является примером недобросовестного подхода, когда соглашения и договоры заключаются не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы вводить партнеров в заблуждение для реализации своих скрытых намерений. "Нормандский" формат умер. <…> В целом, конечно, на мой взгляд, "нормандский" формат не мог работать, учитывая тот факт, что в нем не было страны, которая оказывала определяющее влияние на принятие решения – это США", - заявил президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. Он отметил, что похоронено доверие между Россией и странами Запада, на восстановление которого уйдут долгие годы. "Действительно, это важная дата, но эту дату вряд ли можно считать знаменательной. По крайней мере в позитивном смысле. "Нормандский" формат - это пример недобросовестного поведения западных партнеров в отношениях с Россией, и не исключено, что в новые российские учебники "нормандский" формат войдет как пример недобросовестного подхода", - отметил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Эксперты также отмечают, что недавние заявления когда-то западных лидеров (экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президент Франции Франсуа Олланда) являются примером дипломатических международных практик, форма которых не соответствует их реальному содержанию. Меркель заявила в интервью еженедельнику Die Zeit, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом "минском" формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее". Президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель были неожиданными и разочаровали. Позднее Олланд согласился со словами Меркель. "За это время, за эти восемь лет многое изменилось, а самое главное – утрачено взаимное доверие и испорчена репутация. <...> Особенно этими совершенно нелепыми, с точки зрения дипломатической практики, откровениями экс-канцлера Меркель. <…> Тем не менее, они заявили о том, что те переговоры о минских договоренностях, о "нормандском" формате – дипломатическая имитация", - отмечает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов тоже считает, что для любых дипломатических переговоров необходима хотя бы базовая уверенность, что договоренности будут соблюдаться. Поэтому, как он заявляет, доверие к западным собеседникам давно отсутствует. Алексей Зудин утверждает, что данное обстоятельство необходимо твердо запомнить, чтобы в ближайшем и далеком будущем не делать "принципиальных ошибок", выстраивая отношения со странами Запада. Кто станет новым инициатором "нормандского" форматаПолитологи уверены, что в ближайшее время нет возможности воссоздать "нормандский" процесс, так как доверие к странам Запада подорвано, и нет тех, кто мог бы дать России какие-либо гарантии, что этот процесс не будет подорван. "На мой взгляд, нет у данного формата развития, его не может быть ни сейчас, ни в обозримой перспективе. В Европе идет большая война, результат которой вообще изменит всю расстановку сил. И уже теперь мы на той фазе, когда усилие подобного "нормандского" формата, как несколько лет назад – невозможно. Потому что тут вопрос решается исключительно военной силой и на поле боя", - заявил Федор Лукьянов. Он также считает, что после разрешения конфликта могут потребоваться модераторы в организации мирных переговоров, к примеру, Турция. Однако это совсем другое, не "минский" и не "нормандский" процессы, тот вариант "уже давно проехали". Эксперты совпали в своих заявлениях о невозможности участия Европы в урегулировании конфликтной ситуации на Украине, они считают, что на данный момент в этом больше нет никакой необходимости. "В ближайшее время я не вижу возможности возникновения каких-либо форматов. С моей точки зрения, с Европой нам говорить-то не о чем. Европа не тот игрок, который сможет формировать новый мировой порядок, на каких бы основах он ни формировался. Потому что если сейчас произойдет еще и большее экономическое ослабление Европы, в частности европейского центра, то она окажется на задворках, на периферии экономических процессов", - считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров. Алексей Мартынов также отметил, что не видит никакой необходимости воссоздавать былые процессы с лидерами европейских стран на данный момент, потому что сегодняшняя ситуация на Украине требует "совершенного другого уровня гарантий".

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html

https://ria.ru/20230210/zapad-1851042705.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, европа, ангела меркель, алексей зудин, франсуа олланд, мгимо, в мире