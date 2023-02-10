https://ria.ru/20230210/niderlandy-1851011168.html

Санкции не помешали торговым отношениям России и Нидерландов, заявил посол

Санкции не помешали торговым отношениям России и Нидерландов, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023

Санкции не помешали торговым отношениям России и Нидерландов, заявил посол

Санкции не помешали развитию торговых отношений России и Нидерландов, товарооборот в январе–августе 2022 года увеличился на 31,2%, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T07:35

2023-02-10T07:35

2023-02-10T07:35

россия

нидерланды

гаага

александр шульгин

владимир путин

организация по запрещению химического оружия

цены на нефть

экономика

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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Санкции не помешали развитию торговых отношений России и Нидерландов, товарооборот в январе–августе 2022 года увеличился на 31,2%, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. "Санкции Евросоюза оказались бессильны помешать продолжению торгово-экономического сотрудничества наших стран. По данным самих голландцев – Центрального бюро статистики Нидерландов – в январе–августе 2022 года двусторонний товарооборот увеличился на 31,2% и составил 19,1 миллиарда евро", - сказал Шульгин. Он отметил, что при этом российский экспорт вырос на 57,6% и составил 16,6 миллиарда, импорт из Нидерландов сократился на 37,6% до 2,5 миллиардов евро. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220429/niderlandy-1786202648.html

https://ria.ru/20230210/formaty-1850999120.html

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нидерланды

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россия, нидерланды, гаага, александр шульгин, владимир путин, организация по запрещению химического оружия, цены на нефть, экономика