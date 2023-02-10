https://ria.ru/20230210/niderlandy-1851011168.html
Санкции не помешали торговым отношениям России и Нидерландов, заявил посол
Санкции не помешали торговым отношениям России и Нидерландов, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023
Санкции не помешали торговым отношениям России и Нидерландов, заявил посол
Санкции не помешали развитию торговых отношений России и Нидерландов, товарооборот в январе–августе 2022 года увеличился на 31,2%, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T07:35
2023-02-10T07:35
2023-02-10T07:35
россия
нидерланды
гаага
александр шульгин
владимир путин
организация по запрещению химического оружия
цены на нефть
экономика
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Санкции не помешали развитию торговых отношений России и Нидерландов, товарооборот в январе–августе 2022 года увеличился на 31,2%, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. "Санкции Евросоюза оказались бессильны помешать продолжению торгово-экономического сотрудничества наших стран. По данным самих голландцев – Центрального бюро статистики Нидерландов – в январе–августе 2022 года двусторонний товарооборот увеличился на 31,2% и составил 19,1 миллиарда евро", - сказал Шульгин. Он отметил, что при этом российский экспорт вырос на 57,6% и составил 16,6 миллиарда, импорт из Нидерландов сократился на 37,6% до 2,5 миллиардов евро. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220429/niderlandy-1786202648.html
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россия, нидерланды, гаага, александр шульгин, владимир путин, организация по запрещению химического оружия, цены на нефть, экономика
Россия, Нидерланды, Гаага, Александр Шульгин, Владимир Путин, Организация по запрещению химического оружия, Цены на нефть, Экономика
Санкции не помешали торговым отношениям России и Нидерландов, заявил посол
Шульгин: санкции не помешали торговым отношениям России и Нидерландов, товарооборот вырос