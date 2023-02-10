17:53 10.02.2023 (обновлено: 17:55 10.02.2023)
Пушилин предположил, как может завершиться противостояние России и НАТО
Пушилин: противостояние России и НАТО могла бы завершить конференция наподобие Ялтинской
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что завершить противостояния России с НАТО позволит только новая Ялтинская конференция по современному мироустройству.
По его мнению, даже после освобождения всей Украины противостояние не прекратится, потому что к этому нет предпосылок даже в медийном пространстве от чиновников, в том числе американских. "Здесь мы видим нарастающую агрессию в отношении русских, тех русофобских настроений поляков, прибалтов. Что с этим делать?" - сказал Пушилин журналистам.
"Я для себя в рамках тех личных дискуссий, это не государственная позиция, я вижу это – новая Ялтинская конференция, теперь по новому мироустройству. Помните, Иосиф Виссарионович говорил, что цель Ялтинской конференции – установить мир на 50 лет. Он продержался больше. Сейчас нужно создать такие предпосылки изначально для такой конференции. Где она будет – в Донецке ли, в Севастополе, к примеру… По-другому я не вижу, как эту ситуацию откатить назад… Градус слишком высок для того, чтобы это закончилось само собой. Поэтому кроме какой-то конференции с предшествующими предпосылками для ее появления я не вижу", - уточнил Пушилин.
Ранее Пушилин на встрече с журналистами и блогерами заявил, что не видел перспектив выполнения минских соглашений. По его мнению, уверенность в том, что Киев не станет их выполнять позволяла считать, что будущее Донбасса только с Россией.
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