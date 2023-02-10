https://ria.ru/20230210/nato-1851253558.html

Пушилин предположил, как может завершиться противостояние России и НАТО

Пушилин предположил, как может завершиться противостояние России и НАТО - РИА Новости, 10.02.2023

Пушилин предположил, как может завершиться противостояние России и НАТО

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что завершить противостояния России с НАТО позволит только новая Ялтинская конференция по современному мироустройству. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:53

2023-02-10T17:53

2023-02-10T17:55

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

нато

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что завершить противостояния России с НАТО позволит только новая Ялтинская конференция по современному мироустройству. По его мнению, даже после освобождения всей Украины противостояние не прекратится, потому что к этому нет предпосылок даже в медийном пространстве от чиновников, в том числе американских. "Здесь мы видим нарастающую агрессию в отношении русских, тех русофобских настроений поляков, прибалтов. Что с этим делать?" - сказал Пушилин журналистам. "Я для себя в рамках тех личных дискуссий, это не государственная позиция, я вижу это – новая Ялтинская конференция, теперь по новому мироустройству. Помните, Иосиф Виссарионович говорил, что цель Ялтинской конференции – установить мир на 50 лет. Он продержался больше. Сейчас нужно создать такие предпосылки изначально для такой конференции. Где она будет – в Донецке ли, в Севастополе, к примеру… По-другому я не вижу, как эту ситуацию откатить назад… Градус слишком высок для того, чтобы это закончилось само собой. Поэтому кроме какой-то конференции с предшествующими предпосылками для ее появления я не вижу", - уточнил Пушилин.Ранее Пушилин на встрече с журналистами и блогерами заявил, что не видел перспектив выполнения минских соглашений. По его мнению, уверенность в том, что Киев не станет их выполнять позволяла считать, что будущее Донбасса только с Россией.

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, денис пушилин, нато, в мире, ситуация в днр и лнр