https://ria.ru/20230210/nato-1850999745.html

Посол России в Сеуле заявил о подготовке создания "азиатской НАТО"

Посол России в Сеуле заявил о подготовке создания "азиатской НАТО" - РИА Новости, 10.02.2023

Посол России в Сеуле заявил о подготовке создания "азиатской НАТО"

Укрепление сотрудничества США, Южной Кореи и Японии в области безопасности и обороны "под вывеской" сдерживания КНДР можно рассматривать как основу для будущего РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T03:22

2023-02-10T03:22

2023-02-10T03:32

в мире

сша

южная корея

япония

андрей куликов

ким чен ын

нато

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СЕУЛ, 10 фев – РИА Новости. Укрепление сотрудничества США, Южной Кореи и Японии в области безопасности и обороны "под вывеской" сдерживания КНДР можно рассматривать как основу для будущего создания "азиатской НАТО", направленной на сдерживание Китая и России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Андрей Кулик. Он отметил, что в прошедшем году США, Южная Корея и Япония заметно усилили сотрудничество в области обороны и безопасности, возобновили у берегов Корейского полуострова различные военные учения, ссылаясь на рост угрозы и "провокации" со стороны КНДР. "Фактически под вывеской расширенного сдерживания "северокорейской угрозы" идет укрепление "треугольника" США-РК-Япония, который в перспективе может рассматриваться как один из стержневых элементов будущего "азиатской НАТО". Более того, в штаб-квартире блока в Брюсселе не скрывают наличия у этой организации планов по расширению зоны ответственности альянса на "Индо-Тихоокеанский регион" в целях сдерживания Китая и России", - пояснил посол. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в докладе на шестом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), который прошел с 26 по 31 декабря, заявил, что США повышают напряженность на Корейском полуострове и под предлогом укрепления сотрудничества с Южной Кореей и Японией создают "азиатскую версию НАТО". Сама КНДР в то же время запустила в 2022 году более 70 баллистических ракет, включая межконтинентальные, проводила испытания систем военного спутника, учения ядерных сил и другие тесты. Военные Южной Кореи и США, иногда с участием Японии, за прошедший год провели большое число крупномасштабных военных учений, как ВВС, ВМС и пехоты, так и киберподразделений. Ряд учений впервые за несколько лет включал полевые тренировки, в некоторых из них участвовали стратегические вооружения США, включая атомный авианосец Ronald Reagan, атомную подводную лодку США USS Key West стратегические бомбардировщики, новейшие истребители.

https://ria.ru/20230209/kndr-1850849525.html

https://ria.ru/20230209/kndr-1850848696.html

сша

южная корея

япония

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в мире, сша, южная корея, япония, андрей куликов, ким чен ын, нато