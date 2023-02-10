https://ria.ru/20230210/nasilie-1851264685.html

СК проверит данные о насилии над пациентами в частной клинике в Подмосковье

СК проверит данные о насилии над пациентами в частной клинике в Подмосковье - РИА Новости, 10.02.2023

СК проверит данные о насилии над пациентами в частной клинике в Подмосковье

Подмосковные следователи начали доследственную проверку по информации о насилии над пациентами реабилитационного центра в Раменском, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:18

2023-02-10T18:18

2023-02-10T18:18

происшествия

московская область (подмосковье)

раменское

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи начали доследственную проверку по информации о насилии над пациентами реабилитационного центра в Раменском, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "В настоящее время в ходе проверки осуществляется сбор всей необходимой информации для дачи оценки действиям сотрудников центра", - сказала Врадий. По ее словам, в сюжете СМИ сообщалось, что постояльцы реабилитационного центра подвергались насилию. В свою очередь информированный источник сообщил, что речь идет о реабилитационном центре "Шанс". По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230210/devochka-1851210280.html

московская область (подмосковье)

раменское

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), раменское, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)