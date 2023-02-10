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СК проверит данные о насилии над пациентами в частной клинике в Подмосковье - РИА Новости, 10.02.2023
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СК проверит данные о насилии над пациентами в частной клинике в Подмосковье
СК проверит данные о насилии над пациентами в частной клинике в Подмосковье - РИА Новости, 10.02.2023
СК проверит данные о насилии над пациентами в частной клинике в Подмосковье
Подмосковные следователи начали доследственную проверку по информации о насилии над пациентами реабилитационного центра в Раменском, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:18
2023-02-10T18:18
происшествия
московская область (подмосковье)
раменское
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи начали доследственную проверку по информации о насилии над пациентами реабилитационного центра в Раменском, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "В настоящее время в ходе проверки осуществляется сбор всей необходимой информации для дачи оценки действиям сотрудников центра", - сказала Врадий. По ее словам, в сюжете СМИ сообщалось, что постояльцы реабилитационного центра подвергались насилию. В свою очередь информированный источник сообщил, что речь идет о реабилитационном центре "Шанс". По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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московская область (подмосковье)
раменское
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), раменское, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Раменское, Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
18:18 10.02.2023
 
СК проверит данные о насилии над пациентами в частной клинике в Подмосковье

СК проверит данные о насилии над пациентами реабилитационного центра в Раменском

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи начали доследственную проверку по информации о насилии над пациентами реабилитационного центра в Раменском, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"В настоящее время в ходе проверки осуществляется сбор всей необходимой информации для дачи оценки действиям сотрудников центра", - сказала Врадий.
По ее словам, в сюжете СМИ сообщалось, что постояльцы реабилитационного центра подвергались насилию. В свою очередь информированный источник сообщил, что речь идет о реабилитационном центре "Шанс".
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РаменскоеРоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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