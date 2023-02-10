https://ria.ru/20230210/muzey-1851264807.html

Назначен врио генерального директора Русского музея

Назначен врио генерального директора Русского музея - РИА Новости, 10.02.2023

Назначен врио генерального директора Русского музея

Врио гендиректора Русского музея стала Анна Цветкова, заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности, сообщила... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:39

2023-02-10T18:39

2023-02-10T19:15

культура

новости культуры

владимир гусев

русский музей

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Врио гендиректора Русского музея стала Анна Цветкова, заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности, сообщила пресс-службы Минкультуры РФ. Ранее гендиром был Владимир Гусев. Он перешел на должность президента.Гусев руководил институцией более 30 лет, в статусе президента займется координацией реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея и развитием филиальной сети. "Министерство культуры исключительно высоко оценивает заслуги Владимира Гусева на посту генерального директора Русского музея. Отметим также, что должность президента федерального учреждения расценивается ведомством как возможность сохранения для творческой деятельности наиболее опытных и заслуженных руководителей, которые внесли значимый личный вклад в развитие учреждения", – добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230210/muzey-1851259930.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир гусев, русский музей, музеи