https://ria.ru/20230210/muzey-1851264807.html
Назначен врио генерального директора Русского музея
Назначен врио генерального директора Русского музея - РИА Новости, 10.02.2023
Назначен врио генерального директора Русского музея
Врио гендиректора Русского музея стала Анна Цветкова, заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности, сообщила... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:39
2023-02-10T18:39
2023-02-10T19:15
культура
новости культуры
владимир гусев
русский музей
музеи
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Врио гендиректора Русского музея стала Анна Цветкова, заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности, сообщила пресс-службы Минкультуры РФ. Ранее гендиром был Владимир Гусев. Он перешел на должность президента.Гусев руководил институцией более 30 лет, в статусе президента займется координацией реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея и развитием филиальной сети. "Министерство культуры исключительно высоко оценивает заслуги Владимира Гусева на посту генерального директора Русского музея. Отметим также, что должность президента федерального учреждения расценивается ведомством как возможность сохранения для творческой деятельности наиболее опытных и заслуженных руководителей, которые внесли значимый личный вклад в развитие учреждения", – добавили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230210/muzey-1851259930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир гусев, русский музей, музеи
Культура, Новости культуры, Владимир Гусев, Русский музей, Музеи
18:39 10.02.2023 (обновлено: 19:15 10.02.2023)
Назначен врио генерального директора Русского музея
Врио гендиректора Русского музея назначена Анна Цветкова
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Врио гендиректора Русского музея стала Анна Цветкова, заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности, сообщила пресс-службы Минкультуры РФ.
Ранее гендиром был Владимир Гусев. Он перешел на должность президента.
Гусев руководил институцией более 30 лет, в статусе президента займется координацией реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея и развитием филиальной сети.
"Министерство культуры исключительно высоко оценивает заслуги Владимира Гусева на посту генерального директора Русского музея. Отметим также, что должность президента федерального учреждения расценивается ведомством как возможность сохранения для творческой деятельности наиболее опытных и заслуженных руководителей, которые внесли значимый личный вклад в развитие учреждения", – добавили в пресс-службе ведомства.