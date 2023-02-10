https://ria.ru/20230210/moskva-1851013520.html
Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз
Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз - РИА Новости, 10.02.2023
Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз
Московская инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" по итогам 2022 года увеличила производство суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП)... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:09
2023-02-10T08:09
2023-02-10T08:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Московская инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" по итогам 2022 года увеличила производство суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП) в 10 раз, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Глава департамента пояснил, что резкий рост производства отечественных ИБП произошел на фоне ухода с российского рынка зарубежных производителей."ИБП на суперконденсаторах мгновенно реагируют на сбои в электросети и отдают на порядок более высокие токи, чем обычные аккумуляторы. Это особенно важно для сложного промышленного оборудования, требующего непрерывного питания. В Москве производством таких систем занимается компания "Тайтэн Пауэр Солюшн", которая в этом году планирует поставку более 300 единиц своей продукции для промпредприятий", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Овчинский добавил, что сегодня система ИБП компании применяется на производственных, энергетических, телекоммуникационных объектах, в нефтегазовой отрасли, а также в системах безопасности "Умного города".В свою очередь, генеральный директор "Тайтэн Пауэр Солюшн" Владимир Ворожейкин указал, что суперконденсаторные накопители быстрее реагируют на проблемы с электропитанием, чем традиционные аккумуляторы. Кроме того, они занимают меньше места, не нуждаются в сервисе и способны выдерживать экстремальные температуры.
https://ria.ru/20230209/reyting-1850900551.html
https://ria.ru/20221214/akkumulyatory-1838605894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Экономика
Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз
Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск источников бесперебойного питания
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Московская инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" по итогам 2022 года увеличила производство суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП) в 10 раз, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Глава департамента пояснил, что резкий рост производства отечественных ИБП произошел на фоне ухода с российского рынка зарубежных производителей.
"ИБП на суперконденсаторах мгновенно реагируют на сбои в электросети и отдают на порядок более высокие токи, чем обычные аккумуляторы. Это особенно важно для сложного промышленного оборудования, требующего непрерывного питания. В Москве
производством таких систем занимается компания "Тайтэн Пауэр Солюшн", которая в этом году планирует поставку более 300 единиц своей продукции для промпредприятий", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский добавил, что сегодня система ИБП компании применяется на производственных, энергетических, телекоммуникационных объектах, в нефтегазовой отрасли, а также в системах безопасности "Умного города".
В свою очередь, генеральный директор "Тайтэн Пауэр Солюшн" Владимир Ворожейкин указал, что суперконденсаторные накопители быстрее реагируют на проблемы с электропитанием, чем традиционные аккумуляторы. Кроме того, они занимают меньше места, не нуждаются в сервисе и способны выдерживать экстремальные температуры.