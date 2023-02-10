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Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз - РИА Новости, 10.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз
Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз - РИА Новости, 10.02.2023
Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз
Московская инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" по итогам 2022 года увеличила производство суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП)... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:09
2023-02-10T08:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Московская инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" по итогам 2022 года увеличила производство суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП) в 10 раз, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Глава департамента пояснил, что резкий рост производства отечественных ИБП произошел на фоне ухода с российского рынка зарубежных производителей."ИБП на суперконденсаторах мгновенно реагируют на сбои в электросети и отдают на порядок более высокие токи, чем обычные аккумуляторы. Это особенно важно для сложного промышленного оборудования, требующего непрерывного питания. В Москве производством таких систем занимается компания "Тайтэн Пауэр Солюшн", которая в этом году планирует поставку более 300 единиц своей продукции для промпредприятий", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Овчинский добавил, что сегодня система ИБП компании применяется на производственных, энергетических, телекоммуникационных объектах, в нефтегазовой отрасли, а также в системах безопасности "Умного города".В свою очередь, генеральный директор "Тайтэн Пауэр Солюшн" Владимир Ворожейкин указал, что суперконденсаторные накопители быстрее реагируют на проблемы с электропитанием, чем традиционные аккумуляторы. Кроме того, они занимают меньше места, не нуждаются в сервисе и способны выдерживать экстремальные температуры.
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москва, владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Экономика
08:09 10.02.2023
 
Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз

Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск источников бесперебойного питания

© Фото: пресс-служба ДИПП Овчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Фото: пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Московская инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" по итогам 2022 года увеличила производство суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП) в 10 раз, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Глава департамента пояснил, что резкий рост производства отечественных ИБП произошел на фоне ухода с российского рынка зарубежных производителей.
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"ИБП на суперконденсаторах мгновенно реагируют на сбои в электросети и отдают на порядок более высокие токи, чем обычные аккумуляторы. Это особенно важно для сложного промышленного оборудования, требующего непрерывного питания. В Москве производством таких систем занимается компания "Тайтэн Пауэр Солюшн", которая в этом году планирует поставку более 300 единиц своей продукции для промпредприятий", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский добавил, что сегодня система ИБП компании применяется на производственных, энергетических, телекоммуникационных объектах, в нефтегазовой отрасли, а также в системах безопасности "Умного города".
В свою очередь, генеральный директор "Тайтэн Пауэр Солюшн" Владимир Ворожейкин указал, что суперконденсаторные накопители быстрее реагируют на проблемы с электропитанием, чем традиционные аккумуляторы. Кроме того, они занимают меньше места, не нуждаются в сервисе и способны выдерживать экстремальные температуры.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийЭкономика
 
 
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