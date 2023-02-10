https://ria.ru/20230210/moskva-1851013520.html

Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз

Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз - РИА Новости, 10.02.2023

Владислав Овчинский: столичная компания нарастила выпуск ИБП в десять раз

Московская инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" по итогам 2022 года увеличила производство суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП)... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:09

2023-02-10T08:09

2023-02-10T08:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

экономика

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Московская инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" по итогам 2022 года увеличила производство суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП) в 10 раз, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Глава департамента пояснил, что резкий рост производства отечественных ИБП произошел на фоне ухода с российского рынка зарубежных производителей."ИБП на суперконденсаторах мгновенно реагируют на сбои в электросети и отдают на порядок более высокие токи, чем обычные аккумуляторы. Это особенно важно для сложного промышленного оборудования, требующего непрерывного питания. В Москве производством таких систем занимается компания "Тайтэн Пауэр Солюшн", которая в этом году планирует поставку более 300 единиц своей продукции для промпредприятий", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Овчинский добавил, что сегодня система ИБП компании применяется на производственных, энергетических, телекоммуникационных объектах, в нефтегазовой отрасли, а также в системах безопасности "Умного города".В свою очередь, генеральный директор "Тайтэн Пауэр Солюшн" Владимир Ворожейкин указал, что суперконденсаторные накопители быстрее реагируют на проблемы с электропитанием, чем традиционные аккумуляторы. Кроме того, они занимают меньше места, не нуждаются в сервисе и способны выдерживать экстремальные температуры.

https://ria.ru/20230209/reyting-1850900551.html

https://ria.ru/20221214/akkumulyatory-1838605894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, экономика