Стало известно, сколько россиян пользуются защитой от мошенников
БКИ: россияне почти не пользуются защитой от мошенников, берущих кредиты на других лиц
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сервисом для защиты от финансовых мошенников, который предлагают бюро кредитных историй в России, пользуются менее 1% заемщиков, рассказали РИА Новости представители крупнейших бюро кредитных историй (БКИ).
Ко внесению в Госдуму готовится законопроект, позволяющий гражданам России установить себе запрет на кредиты и займы через портал "Госуслуги". Предполагается, что этот механизм будет действовать в отношении всех кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счет, и для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.
Как указывает гендиректор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин, как минимум до принятия данного закона для защиты можно использовать сервис бюро кредитных историй, который будет информировать потребителя о том, что от его имени подана заявка на кредит или он выдан.
Когда в банк или МФО поступает заявка на кредит, он по закону обязан сообщить об этом в бюро кредитных историй, а БКИ в свою очередь уведомляет гражданина о появлении в базе новой заявки (или нового кредита) по смс и email. В случае, если человек не подавал заявку или не оформлял кредита, но ему пришла смс об обратном, он может связаться с кредитором и потребовать от него разъяснений, раскрыли участники рынка суть этой услуги.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) такой сервис заработал с середины 2022 года. "Стоит отметить, что к сервису "Защита от мошенничества" каждый месяц подключаются тысячи граждан. Несмотря на растущий интерес к данному сервису, говорить о массовом обращении за подключением к нему пока не приходится. За полгода к нему присоединилось менее 1% от общего числа заемщиков в базе НБКИ", - рассказал директор по маркетингу организации Алексей Волков.
В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) такой сервис работает около четырех лет. "За этот период услугой воспользовались более 700 тысяч человек. Тем не менее, это лишь малая толика (менее 1%) от числа заемщиков в базе кредитных историй бюро", - рассказал руководитель платформы "Кредистория", директор по развитию розничного бизнеса ОКБ Шарма Сандип.
По данным Банка России, на первое полугодие 2022 года общее количество банковских заемщиков в стране составляет 42,1 миллиона человек.