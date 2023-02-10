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Стало известно, сколько россиян пользуются защитой от мошенников - РИА Новости, 10.02.2023
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Стало известно, сколько россиян пользуются защитой от мошенников
Стало известно, сколько россиян пользуются защитой от мошенников - РИА Новости, 10.02.2023
Стало известно, сколько россиян пользуются защитой от мошенников
Сервисом для защиты от финансовых мошенников, который предлагают бюро кредитных историй в России, пользуются менее 1% заемщиков, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T07:09
2023-02-10T07:09
экономика
россия
олег лагуткин
алексей волков (биатлонист)
национальное бюро кредитных историй
объединенное кредитное бюро (окб)
госдума рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сервисом для защиты от финансовых мошенников, который предлагают бюро кредитных историй в России, пользуются менее 1% заемщиков, рассказали РИА Новости представители крупнейших бюро кредитных историй (БКИ). Ко внесению в Госдуму готовится законопроект, позволяющий гражданам России установить себе запрет на кредиты и займы через портал "Госуслуги". Предполагается, что этот механизм будет действовать в отношении всех кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счет, и для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Как указывает гендиректор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин, как минимум до принятия данного закона для защиты можно использовать сервис бюро кредитных историй, который будет информировать потребителя о том, что от его имени подана заявка на кредит или он выдан. Когда в банк или МФО поступает заявка на кредит, он по закону обязан сообщить об этом в бюро кредитных историй, а БКИ в свою очередь уведомляет гражданина о появлении в базе новой заявки (или нового кредита) по смс и email. В случае, если человек не подавал заявку или не оформлял кредита, но ему пришла смс об обратном, он может связаться с кредитором и потребовать от него разъяснений, раскрыли участники рынка суть этой услуги. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) такой сервис заработал с середины 2022 года. "Стоит отметить, что к сервису "Защита от мошенничества" каждый месяц подключаются тысячи граждан. Несмотря на растущий интерес к данному сервису, говорить о массовом обращении за подключением к нему пока не приходится. За полгода к нему присоединилось менее 1% от общего числа заемщиков в базе НБКИ", - рассказал директор по маркетингу организации Алексей Волков. В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) такой сервис работает около четырех лет. "За этот период услугой воспользовались более 700 тысяч человек. Тем не менее, это лишь малая толика (менее 1%) от числа заемщиков в базе кредитных историй бюро", - рассказал руководитель платформы "Кредистория", директор по развитию розничного бизнеса ОКБ Шарма Сандип. По данным Банка России, на первое полугодие 2022 года общее количество банковских заемщиков в стране составляет 42,1 миллиона человек.
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экономика, россия, олег лагуткин, алексей волков (биатлонист), национальное бюро кредитных историй, объединенное кредитное бюро (окб), госдума рф
Экономика, Россия, Олег Лагуткин, Алексей Волков (биатлонист), Национальное бюро кредитных историй, Объединенное кредитное бюро (ОКБ), Госдума РФ
07:09 10.02.2023
 
Стало известно, сколько россиян пользуются защитой от мошенников

БКИ: россияне почти не пользуются защитой от мошенников, берущих кредиты на других лиц

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сервисом для защиты от финансовых мошенников, который предлагают бюро кредитных историй в России, пользуются менее 1% заемщиков, рассказали РИА Новости представители крупнейших бюро кредитных историй (БКИ).
Ко внесению в Госдуму готовится законопроект, позволяющий гражданам России установить себе запрет на кредиты и займы через портал "Госуслуги". Предполагается, что этот механизм будет действовать в отношении всех кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счет, и для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.
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Как указывает гендиректор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин, как минимум до принятия данного закона для защиты можно использовать сервис бюро кредитных историй, который будет информировать потребителя о том, что от его имени подана заявка на кредит или он выдан.
Когда в банк или МФО поступает заявка на кредит, он по закону обязан сообщить об этом в бюро кредитных историй, а БКИ в свою очередь уведомляет гражданина о появлении в базе новой заявки (или нового кредита) по смс и email. В случае, если человек не подавал заявку или не оформлял кредита, но ему пришла смс об обратном, он может связаться с кредитором и потребовать от него разъяснений, раскрыли участники рынка суть этой услуги.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) такой сервис заработал с середины 2022 года. "Стоит отметить, что к сервису "Защита от мошенничества" каждый месяц подключаются тысячи граждан. Несмотря на растущий интерес к данному сервису, говорить о массовом обращении за подключением к нему пока не приходится. За полгода к нему присоединилось менее 1% от общего числа заемщиков в базе НБКИ", - рассказал директор по маркетингу организации Алексей Волков.
В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) такой сервис работает около четырех лет. "За этот период услугой воспользовались более 700 тысяч человек. Тем не менее, это лишь малая толика (менее 1%) от числа заемщиков в базе кредитных историй бюро", - рассказал руководитель платформы "Кредистория", директор по развитию розничного бизнеса ОКБ Шарма Сандип.
По данным Банка России, на первое полугодие 2022 года общее количество банковских заемщиков в стране составляет 42,1 миллиона человек.
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ЭкономикаРоссияОлег ЛагуткинАлексей Волков (биатлонист)Национальное бюро кредитных историйОбъединенное кредитное бюро (ОКБ)Госдума РФ
 
 
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