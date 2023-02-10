12:12 10.02.2023 (обновлено: 12:15 10.02.2023)
СБУ завела дело против правоведа и публициста Монтян
СБУ завела дело против правоведа Монтян, обвиняет ее в покушении на целостность Украины
© Фото : СБУПроверки СБУ в правительственном квартале Киева
© Фото : СБУ
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело по четырем статьям, в том числе о покушении на территориальную целостность страны, против общественного деятеля, правоведа и публициста Татьяны Монтян.
"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян… (Она – ред.) регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
"Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", - добавили в ведомстве.
Монтян - украинский правовед, публицист, общественный деятель. Выступала против госпереворота, совершенного на Украине в 2014 году. В 2014 году впервые посетила ДНР и ЛНР. В 2015 году была внесена в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за поддержку ДНР и ЛНР.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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