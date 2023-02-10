https://ria.ru/20230210/monastyr-1851006895.html

ВСУ продолжают обстреливать православный монастырь близ Угледара

ВСУ продолжают обстреливать православный монастырь близ Угледара - РИА Новости, 10.02.2023

ВСУ продолжают обстреливать православный монастырь близ Угледара

Украинские войска продолжают наносить удары по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю близ Угледара, постройки которого сильно пострадали, передает... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T06:16

2023-02-10T06:16

2023-02-10T06:21

специальная военная операция на украине

происшествия

угледар

россия

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ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю близ Угледара, постройки которого сильно пострадали, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на частоту обстрелов и колоссальные разрушения, монастырь служит укрытием для оставшихся там священнослужителей и беженцев. Люди там проживают в сложных условиях: у них полностью отсутствуют каких-либо коммуникации, включая электричество. Из-за постоянных обстрелов местные жители не всегда могут передвигаться по территории, часто невозможно даже сходить за водой. Ранее удар украинских боевиков из поставленной американцами РСЗО HIMARS по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю привел к человеческим жертвам. В частности, пострадала прятавшаяся в подвале монахиня.

https://ria.ru/20230210/akatsiya-1851005557.html

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происшествия, угледар, россия