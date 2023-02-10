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ВСУ продолжают обстреливать православный монастырь близ Угледара
ВСУ продолжают обстреливать православный монастырь близ Угледара - РИА Новости, 10.02.2023
ВСУ продолжают обстреливать православный монастырь близ Угледара
Украинские войска продолжают наносить удары по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю близ Угледара, постройки которого сильно пострадали, передает... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T06:16
2023-02-10T06:16
2023-02-10T06:21
специальная военная операция на украине
происшествия
угледар
россия
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ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю близ Угледара, постройки которого сильно пострадали, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на частоту обстрелов и колоссальные разрушения, монастырь служит укрытием для оставшихся там священнослужителей и беженцев. Люди там проживают в сложных условиях: у них полностью отсутствуют каких-либо коммуникации, включая электричество. Из-за постоянных обстрелов местные жители не всегда могут передвигаться по территории, часто невозможно даже сходить за водой. Ранее удар украинских боевиков из поставленной американцами РСЗО HIMARS по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю привел к человеческим жертвам. В частности, пострадала прятавшаяся в подвале монахиня.
https://ria.ru/20230210/akatsiya-1851005557.html
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происшествия, угледар, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Угледар, Россия
06:16 10.02.2023 (обновлено: 06:21 10.02.2023)
ВСУ продолжают обстреливать православный монастырь близ Угледара
ВСУ наносят удары по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю близ Угледара
ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю близ Угледара, постройки которого сильно пострадали, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на частоту обстрелов и колоссальные разрушения, монастырь служит укрытием для оставшихся там священнослужителей и беженцев. Люди там проживают в сложных условиях: у них полностью отсутствуют каких-либо коммуникации, включая электричество.
Из-за постоянных обстрелов местные жители не всегда могут передвигаться по территории, часто невозможно даже сходить за водой.
Ранее удар украинских боевиков из поставленной американцами РСЗО HIMARS по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю привел к человеческим жертвам. В частности, пострадала прятавшаяся в подвале монахиня.