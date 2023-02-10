https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851338708.html

Молдавский депутат назвал причину "перезагрузки" правительства страны

Молдавский депутат назвал причину "перезагрузки" правительства страны - РИА Новости, 10.02.2023

Молдавский депутат назвал причину "перезагрузки" правительства страны

Власти Молдавии решили, что правительство Молдавии нужно заменить, чтобы кабмин стал более дисциплинированным и лучше реагировал на угрозы в области... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T23:19

2023-02-10T23:19

2023-02-10T23:19

в мире

молдавия

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Власти Молдавии решили, что правительство Молдавии нужно заменить, чтобы кабмин стал более дисциплинированным и лучше реагировал на угрозы в области безопасности, заявил депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Раду Мариан. Премьер Молдавии Гаврилица заявила в пятницу, что уходит в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство. "Мы (президент и правящая партия - ред.) пришли к выводу, что нужна перегрузка команды правительства, в контексте очень сложной ситуации в области безопасности… Мы решились на перегрузку, чтобы установить больше дисциплины, сделать акцент на безопасность, на экономику, а также нашу стратегическую цель по евроинтеграции. Вот что стояло за этим решением", - заявил Мариан в эфире телеканала Pro TV. По его словам, новое правительство должно быть сформировано как можно скорее и немедленно приступить к работе. "Мы решили, что нужно пересмотреть приоритеты того, что должно делать правительство. Мы должны обеспечить мир и безопасность, отклонить угрозы и риски для безопасности Молдавии, это лучше сделает новое правительство", - добавил депутат. В пятницу стало известно, что Санду назначила кандидатом на пост премьера своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу от имени политсилы выразил ему свою поддержку.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

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молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, игорь гросу