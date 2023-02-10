https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851338708.html
Молдавский депутат назвал причину "перезагрузки" правительства страны
Молдавский депутат назвал причину "перезагрузки" правительства страны - РИА Новости, 10.02.2023
Молдавский депутат назвал причину "перезагрузки" правительства страны
Власти Молдавии решили, что правительство Молдавии нужно заменить, чтобы кабмин стал более дисциплинированным и лучше реагировал на угрозы в области... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T23:19
2023-02-10T23:19
2023-02-10T23:19
в мире
молдавия
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Власти Молдавии решили, что правительство Молдавии нужно заменить, чтобы кабмин стал более дисциплинированным и лучше реагировал на угрозы в области безопасности, заявил депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Раду Мариан. Премьер Молдавии Гаврилица заявила в пятницу, что уходит в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство. "Мы (президент и правящая партия - ред.) пришли к выводу, что нужна перегрузка команды правительства, в контексте очень сложной ситуации в области безопасности… Мы решились на перегрузку, чтобы установить больше дисциплины, сделать акцент на безопасность, на экономику, а также нашу стратегическую цель по евроинтеграции. Вот что стояло за этим решением", - заявил Мариан в эфире телеканала Pro TV. По его словам, новое правительство должно быть сформировано как можно скорее и немедленно приступить к работе. "Мы решили, что нужно пересмотреть приоритеты того, что должно делать правительство. Мы должны обеспечить мир и безопасность, отклонить угрозы и риски для безопасности Молдавии, это лучше сделает новое правительство", - добавил депутат. В пятницу стало известно, что Санду назначила кандидатом на пост премьера своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу от имени политсилы выразил ему свою поддержку.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь гросу
В мире, Молдавия, Игорь Гросу
Молдавский депутат назвал причину "перезагрузки" правительства страны
Молдавский депутат Мариан: правительство "перезагрузили" из-за рисков в сфере безопасности
КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости.
Власти Молдавии решили, что правительство Молдавии нужно заменить, чтобы кабмин стал более дисциплинированным и лучше реагировал на угрозы в области безопасности, заявил депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Раду Мариан
.
Премьер Молдавии Гаврилица заявила в пятницу, что уходит в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство.
"Мы (президент и правящая партия - ред.) пришли к выводу, что нужна перегрузка команды правительства, в контексте очень сложной ситуации в области безопасности… Мы решились на перегрузку, чтобы установить больше дисциплины, сделать акцент на безопасность, на экономику, а также нашу стратегическую цель по евроинтеграции. Вот что стояло за этим решением", - заявил Мариан в эфире телеканала Pro TV.
По его словам, новое правительство должно быть сформировано как можно скорее и немедленно приступить к работе.
"Мы решили, что нужно пересмотреть приоритеты того, что должно делать правительство. Мы должны обеспечить мир и безопасность, отклонить угрозы и риски для безопасности Молдавии, это лучше сделает новое правительство", - добавил депутат.
В пятницу стало известно, что Санду назначила кандидатом на пост премьера своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу
от имени политсилы выразил ему свою поддержку.