https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851121608.html
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о "плане России по Молдавии"
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о "плане России по Молдавии" - РИА Новости, 10.02.2023
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о "плане России по Молдавии"
Кремль не знает, о каком якобы перехваченном "плане дестабилизации" ситуации в Молдавии говорил Владимир Зеленский, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:17
2023-02-10T13:17
2023-02-10T13:17
в мире
молдавия
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дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кремль не знает, о каком якобы перехваченном "плане дестабилизации" ситуации в Молдавии говорил Владимир Зеленский, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии. Он добавил, что "незамедлительно предупредил о всех этих угрозах" Молдавию. "Это нужно обращаться к господину Зеленскому, мы не знаем, о чем идет речь", - ответил Песков журналистам. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, поскольку президент страны Майя Санду готова практически на все. Как заявил глава пресс-службы молдавского МИД Даниел Водэ, заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности.
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, украина
В мире, Молдавия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о "плане России по Молдавии"
Песков посоветовал спрашивать Зеленского о "российском плане по дестабилизации" Молдавии