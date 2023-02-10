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В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства ракетой - РИА Новости, 10.02.2023
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В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства ракетой
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства ракетой - РИА Новости, 10.02.2023
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства ракетой
Министерство обороны Молдавии проверяет информацию о якобы пролетевшей над территорией республики ракете, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе оборонного РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:40
2023-02-10T12:40
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 10 фев – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии проверяет информацию о якобы пролетевшей над территорией республики ракете, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе оборонного ведомства. Ранее в пятницу в Telegram-каналах появились публикации, что якобы несколько российских ракет нарушили воздушное пространство Молдавии. "Пока никаких комментариев не даем. Появившаяся в украинских СМИ информация уточняется, подробности будут сообщены позже", - сказал источник в минобороны Молдавии.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
12:40 10.02.2023
 
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства ракетой

Минобороны Молдавии проверит информацию о пролетевшей над республикой ракете

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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КИШИНЕВ, 10 фев – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии проверяет информацию о якобы пролетевшей над территорией республики ракете, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе оборонного ведомства.
Ранее в пятницу в Telegram-каналах появились публикации, что якобы несколько российских ракет нарушили воздушное пространство Молдавии.
"Пока никаких комментариев не даем. Появившаяся в украинских СМИ информация уточняется, подробности будут сообщены позже", - сказал источник в минобороны Молдавии.
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