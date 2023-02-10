https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851106050.html
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства ракетой
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства ракетой - РИА Новости, 10.02.2023
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства ракетой
Министерство обороны Молдавии проверяет информацию о якобы пролетевшей над территорией республики ракете, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе оборонного РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:40
2023-02-10T12:40
2023-02-10T12:40
в мире
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766565590_0:522:2577:1972_1920x0_80_0_0_63b958f2829a090ddd4b6aa36bbbb193.jpg
КИШИНЕВ, 10 фев – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии проверяет информацию о якобы пролетевшей над территорией республики ракете, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе оборонного ведомства. Ранее в пятницу в Telegram-каналах появились публикации, что якобы несколько российских ракет нарушили воздушное пространство Молдавии. "Пока никаких комментариев не даем. Появившаяся в украинских СМИ информация уточняется, подробности будут сообщены позже", - сказал источник в минобороны Молдавии.
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766565590_0:115:2577:2048_1920x0_80_0_0_7760c76d9648ef637f5d7695ae98bdf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства ракетой
Минобороны Молдавии проверит информацию о пролетевшей над республикой ракете
КИШИНЕВ, 10 фев – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии проверяет информацию о якобы пролетевшей над территорией республики ракете, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе оборонного ведомства.
Ранее в пятницу в Telegram-каналах появились публикации, что якобы несколько российских ракет нарушили воздушное пространство Молдавии.
"Пока никаких комментариев не даем. Появившаяся в украинских СМИ информация уточняется, подробности будут сообщены позже", - сказал источник в минобороны Молдавии.