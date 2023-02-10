https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851106050.html

В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства ракетой

В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства ракетой - РИА Новости, 10.02.2023

В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства ракетой

Министерство обороны Молдавии проверяет информацию о якобы пролетевшей над территорией республики ракете, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе оборонного РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:40

2023-02-10T12:40

2023-02-10T12:40

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 10 фев – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии проверяет информацию о якобы пролетевшей над территорией республики ракете, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе оборонного ведомства. Ранее в пятницу в Telegram-каналах появились публикации, что якобы несколько российских ракет нарушили воздушное пространство Молдавии. "Пока никаких комментариев не даем. Появившаяся в украинских СМИ информация уточняется, подробности будут сообщены позже", - сказал источник в минобороны Молдавии.

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия