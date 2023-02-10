09:43 10.02.2023 (обновлено: 10:20 10.02.2023)
Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, заявили в МИД
Глава департамента МИД Полищук: Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета
© Flickr / inyuchoВид на Кишинев
© Flickr / inyucho
Вид на Кишинев. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, это поставит крест на приднестровском урегулировании, сообщил в интервью РИА Новости в День дипломата директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"К сожалению, мы видим, как Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтрального статуса, зафиксированного в Конституции страны. Какое-то время назад ровно то же самое происходило с самой Украиной, по стопам которой сегодня ведут Молдавию", - сказал он.
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По словам дипломата, "нейтральный статус всегда был и остается залогом безопасности и внутренней стабильности республики". Он напомнил, что "значительная часть граждан и политических сил Молдавии выступает за сохранение тесных связей с Россией и другими странами СНГ". "Демонтаж нейтрального статуса будет означать подрыв национальной безопасности страны", - добавил он.
Полищук считает, что демонтаж нейтралитета "также поставит крест на приднестровском урегулировании, потому что жители Приднестровья не ассоциируют себя с альянсами, выступающими против России." "В конечном итоге отказ от нейтралитета Молдавии играет на руку тем силам в Кишиневе, которые вопреки заявлениям выступают за силовое решение приднестровской проблемы", - объяснил он.
"Мы всегда призывали молдавских коллег объективно и прагматично подходить к установкам, навязываемым западными "партнерами". Как показывает практика, они направлены на обеспечение интересов самого Запада и имеют мало общего с поддержанием мира и стабильности, в которых заинтересован молдавский народ", - заключил дипломата.
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