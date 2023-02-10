https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851027437.html

Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, заявили в МИД

Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023

Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, заявили в МИД

Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, это поставит крест на приднестровском урегулировании, сообщил в интервью РИА Новости в День... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:43

2023-02-10T09:43

2023-02-10T10:20

в мире

россия

алексей полищук

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

украина

молдавия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, это поставит крест на приднестровском урегулировании, сообщил в интервью РИА Новости в День дипломата директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. "К сожалению, мы видим, как Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтрального статуса, зафиксированного в Конституции страны. Какое-то время назад ровно то же самое происходило с самой Украиной, по стопам которой сегодня ведут Молдавию", - сказал он. По словам дипломата, "нейтральный статус всегда был и остается залогом безопасности и внутренней стабильности республики". Он напомнил, что "значительная часть граждан и политических сил Молдавии выступает за сохранение тесных связей с Россией и другими странами СНГ". "Демонтаж нейтрального статуса будет означать подрыв национальной безопасности страны", - добавил он. Полищук считает, что демонтаж нейтралитета "также поставит крест на приднестровском урегулировании, потому что жители Приднестровья не ассоциируют себя с альянсами, выступающими против России." "В конечном итоге отказ от нейтралитета Молдавии играет на руку тем силам в Кишиневе, которые вопреки заявлениям выступают за силовое решение приднестровской проблемы", - объяснил он. "Мы всегда призывали молдавских коллег объективно и прагматично подходить к установкам, навязываемым западными "партнерами". Как показывает практика, они направлены на обеспечение интересов самого Запада и имеют мало общего с поддержанием мира и стабильности, в которых заинтересован молдавский народ", - заключил дипломата. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, алексей полищук, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, украина, молдавия