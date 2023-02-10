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Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
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Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, заявили в МИД
Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, заявили в МИД
Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, это поставит крест на приднестровском урегулировании, сообщил в интервью РИА Новости в День... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:43
2023-02-10T10:20
в мире
россия
алексей полищук
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
украина
молдавия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, это поставит крест на приднестровском урегулировании, сообщил в интервью РИА Новости в День дипломата директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. "К сожалению, мы видим, как Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтрального статуса, зафиксированного в Конституции страны. Какое-то время назад ровно то же самое происходило с самой Украиной, по стопам которой сегодня ведут Молдавию", - сказал он. По словам дипломата, "нейтральный статус всегда был и остается залогом безопасности и внутренней стабильности республики". Он напомнил, что "значительная часть граждан и политических сил Молдавии выступает за сохранение тесных связей с Россией и другими странами СНГ". "Демонтаж нейтрального статуса будет означать подрыв национальной безопасности страны", - добавил он. Полищук считает, что демонтаж нейтралитета "также поставит крест на приднестровском урегулировании, потому что жители Приднестровья не ассоциируют себя с альянсами, выступающими против России." "В конечном итоге отказ от нейтралитета Молдавии играет на руку тем силам в Кишиневе, которые вопреки заявлениям выступают за силовое решение приднестровской проблемы", - объяснил он. "Мы всегда призывали молдавских коллег объективно и прагматично подходить к установкам, навязываемым западными "партнерами". Как показывает практика, они направлены на обеспечение интересов самого Запада и имеют мало общего с поддержанием мира и стабильности, в которых заинтересован молдавский народ", - заключил дипломата. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html
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в мире, россия, алексей полищук, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, украина, молдавия
В мире, Россия, Алексей Полищук, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), НАТО, Украина, Молдавия
09:43 10.02.2023 (обновлено: 10:20 10.02.2023)
 
Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, заявили в МИД

Глава департамента МИД Полищук: Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета

© Flickr / inyuchoВид на Кишинев
Вид на Кишинев - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Flickr / inyucho
Вид на Кишинев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета, это поставит крест на приднестровском урегулировании, сообщил в интервью РИА Новости в День дипломата директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"К сожалению, мы видим, как Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтрального статуса, зафиксированного в Конституции страны. Какое-то время назад ровно то же самое происходило с самой Украиной, по стопам которой сегодня ведут Молдавию", - сказал он.
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По словам дипломата, "нейтральный статус всегда был и остается залогом безопасности и внутренней стабильности республики". Он напомнил, что "значительная часть граждан и политических сил Молдавии выступает за сохранение тесных связей с Россией и другими странами СНГ". "Демонтаж нейтрального статуса будет означать подрыв национальной безопасности страны", - добавил он.
Полищук считает, что демонтаж нейтралитета "также поставит крест на приднестровском урегулировании, потому что жители Приднестровья не ассоциируют себя с альянсами, выступающими против России." "В конечном итоге отказ от нейтралитета Молдавии играет на руку тем силам в Кишиневе, которые вопреки заявлениям выступают за силовое решение приднестровской проблемы", - объяснил он.
"Мы всегда призывали молдавских коллег объективно и прагматично подходить к установкам, навязываемым западными "партнерами". Как показывает практика, они направлены на обеспечение интересов самого Запада и имеют мало общего с поддержанием мира и стабильности, в которых заинтересован молдавский народ", - заключил дипломата.
Читайте полный текст интервью >>>
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