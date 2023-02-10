https://ria.ru/20230210/mks-1851040753.html

"Роскосмос" перенес на полгода полет белорусской космонавтки на МКС

"Роскосмос" перенес на полгода полет белорусской космонавтки на МКС - РИА Новости, 10.02.2023

"Роскосмос" перенес на полгода полет белорусской космонавтки на МКС

Белорусская космонавтка полетит на МКС на полгода позднее из-за продления миссии экипажа корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, заявил в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:14

2023-02-10T10:14

2023-02-10T10:42

космос - риа наука

белоруссия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Белорусская космонавтка полетит на МКС на полгода позднее из-за продления миссии экипажа корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Сдвинется ровно на эти полгода.", - сказал Борисов. Ранее "Роскосмос" сообщал, что в декабре были отобраны шесть кандидаток из Белоруссии на полет в космос. Планировалось, что одна из них отправится к МКС осенью 2023 года. Из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22" "Роскосмосу" пришлось изменить сроки своих миссий. Так, 20 февраля к МКС отправится "Союз МС-23", полет которого изначально был запланирован на 16 марта, причем в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции экипаж "Союза МС-22" - Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. Их корабль с неисправной системой охлаждения было решено возвращать без экипажа из соображений безопасности. Помимо "Союза МС-22" к МКС сейчас пристыкован американский корабль Crew Dragon, на котором в начале октября прибыли россиянка Анна Кикина, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Следующий Crew Dragon полетит к станции не ранее 26 февраля, в его экипаж войдет российский космонавт Андрей Федяев. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841091035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, белоруссия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия