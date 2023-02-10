https://ria.ru/20230210/mir-1850999287.html

В США рассказали, как Путин изменил мир

В США рассказали, как Путин изменил мир - РИА Новости, 10.02.2023

В США рассказали, как Путин изменил мир

Мир перестал быть однополярным благодаря президенту России Владимиру Путину, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкль. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T03:16

2023-02-10T03:16

2023-02-10T03:19

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азия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мир перестал быть однополярным благодаря президенту России Владимиру Путину, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкль.Ранее президент России отметил, что теперь рождаются контуры многополярности: в Азии, Африке, Латинской Америке формируются новые центры развития, которые все активнее отстаивают свои национальные интересы. По его мнению, именно многополярный мир, построенный на международном праве, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть.По мнению многих аналитиков, попытки западных стран изолировать Россию путем введения экономических санкций лишь укрепили многополярный мир.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20230123/koalitsiya-1846883925.html

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азия

африка

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, азия, африка, в мире, сша, европа