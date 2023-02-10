03:16 10.02.2023 (обновлено: 03:19 10.02.2023)
В США рассказали, как Путин изменил мир
Американский журналист Хинкль заявил, что президент России Путин сделал мир многополярным
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мир перестал быть однополярным благодаря президенту России Владимиру Путину, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкль.
"Путин привел нас в многополярный мир", — написал он.
Ранее президент России отметил, что теперь рождаются контуры многополярности: в Азии, Африке, Латинской Америке формируются новые центры развития, которые все активнее отстаивают свои национальные интересы. По его мнению, именно многополярный мир, построенный на международном праве, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть.
По мнению многих аналитиков, попытки западных стран изолировать Россию путем введения экономических санкций лишь укрепили многополярный мир.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.