https://ria.ru/20230210/minuteman-1851119113.html

США провели испытания МБР Minuteman III

США провели испытания МБР Minuteman III - РИА Новости, 10.02.2023

США провели испытания МБР Minuteman III

США в четверг вечером по местному времени провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, говорится в сообщении базы... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:10

2023-02-10T13:10

2023-02-10T16:11

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в мире

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. США в четверг вечером по местному времени провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, говорится в сообщении базы Космических сил Ванденберг."Командование глобальных ударов ВВС США произвело пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, 9 февраля в 23:01 по тихоокеанскому времени (10 февраля в 10:01 мск) с базы Космических сил Ванденберг, Калифорния", — говорится в сообщении базы в Twitter.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978-го их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

https://ria.ru/20230209/kndr-1850848696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, в мире