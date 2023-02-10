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США провели испытания МБР Minuteman III - РИА Новости, 10.02.2023
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США провели испытания МБР Minuteman III
США провели испытания МБР Minuteman III - РИА Новости, 10.02.2023
США провели испытания МБР Minuteman III
США в четверг вечером по местному времени провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, говорится в сообщении базы... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:10
2023-02-10T16:11
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. США в четверг вечером по местному времени провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, говорится в сообщении базы Космических сил Ванденберг."Командование глобальных ударов ВВС США произвело пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, 9 февраля в 23:01 по тихоокеанскому времени (10 февраля в 10:01 мск) с базы Космических сил Ванденберг, Калифорния", — говорится в сообщении базы в Twitter.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978-го их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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сша, в мире
США, В мире
13:10 10.02.2023 (обновлено: 16:11 10.02.2023)
 
США провели испытания МБР Minuteman III

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley BosterТранспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley Boster
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. США в четверг вечером по местному времени провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, говорится в сообщении базы Космических сил Ванденберг.
"Командование глобальных ударов ВВС США произвело пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, 9 февраля в 23:01 по тихоокеанскому времени (10 февраля в 10:01 мск) с базы Космических сил Ванденберг, Калифорния", — говорится в сообщении базы в Twitter.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978-го их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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