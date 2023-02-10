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Минцифры построит 1,5 тысячи станций сотовой связи в новых регионах России
Минцифры построит 1,5 тысячи станций сотовой связи в новых регионах России - РИА Новости, 10.02.2023
Минцифры построит 1,5 тысячи станций сотовой связи в новых регионах России
Правительство России работает над восстановлением и развитием сетей связи в новых регионах, в рамках этой программы Минцифры поручено до марта 2024 года... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T06:35
2023-02-10T06:35
2023-02-10T06:36
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запорожская область
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дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство России работает над восстановлением и развитием сетей связи в новых регионах, в рамках этой программы Минцифры поручено до марта 2024 года построить более 1,5 тысячи базовых станций сотовой связи, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, также идет работа над интеграцией отраслей связи и IT "в российское правовое поле". Вице-премьер подчеркнул, что операторы смогут воспользоваться всеми имеющимися мерами поддержки. Это снижение платы за спектр, мораторий на проверки и лицензионные требования по LTE, снижение ставки налога на имущество, земельного налога, арендной платы по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи.Минцифры в конце декабря прошлого года сообщало, что в Херсонской и Запорожской областях продолжат работу операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", в ДНР работает "Республиканский оператор связи" (бренд "Феникс"), а в ЛНР - "Мобильные коммуникационные системы" (бренд "Лугаком").
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россия, технологии, экономика, запорожская область, донецкая народная республика, дмитрий чернышенко, феникс
Россия, Технологии, Экономика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Чернышенко, Феникс
06:35 10.02.2023 (обновлено: 06:36 10.02.2023)
Минцифры построит 1,5 тысячи станций сотовой связи в новых регионах России
Чернышенко: Минцифры построит более 1,5 тысячи станций сотовой связи в новых регионах
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство России работает над восстановлением и развитием сетей связи в новых регионах, в рамках этой программы Минцифры поручено до марта 2024 года построить более 1,5 тысячи базовых станций сотовой связи, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сейчас мы решаем задачу по восстановлению и развитию сетей связи в новых регионах, для этого привлекаем как местные, так и федеральные компании. Минцифры до марта следующего года поручено построить более 1,5 тысячи базовых станций в новых субъектах", - пояснил Чернышенко.
По его словам, также идет работа над интеграцией отраслей связи и IT "в российское правовое поле". Вице-премьер подчеркнул, что операторы смогут воспользоваться всеми имеющимися мерами поддержки. Это снижение платы за спектр, мораторий на проверки и лицензионные требования по LTE, снижение ставки налога на имущество, земельного налога, арендной платы по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи.
"Таким образом будет стимулирован рост цифровой отрасли и инвестиционной активности новых территорий", - пояснил вице-премьер.
Минцифры в конце декабря прошлого года сообщало, что в Херсонской и Запорожской областях продолжат работу операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", в ДНР работает "Республиканский оператор связи" (бренд "Феникс"), а в ЛНР - "Мобильные коммуникационные системы" (бренд "Лугаком").