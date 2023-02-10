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Лавров раскрыл одну из главных задач МИД
Лавров раскрыл одну из главных задач МИД - РИА Новости, 10.02.2023
Лавров раскрыл одну из главных задач МИД
В обновленной концепции внешней политики РФ будет отражена задача по формированию благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, заявил глава... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:31
2023-02-10T18:31
2023-02-10T18:31
россия
сергей лавров
сергей рябков
дмитрий песков
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В обновленной концепции внешней политики РФ будет отражена задача по формированию благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "На нас - ответственность за претворение тех решений, которое принимает руководство страны на внешнеполитическом направлении - прежде всего, для формирования благоприятной внешней среды для обеспечения динамичного внутреннего развития России. Именно на это нас ориентирует президент. Такая задача закреплена в доктринальных документах и обязательно будет отражена в обновленной концепции внешней политики, работа над которой сейчас завершается", - сказал он в ходе торжественного собрания по случаю Дня дипломатического работника. В четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что обновленная концепция внешней политики России в ближайшее время будет опубликована. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу заявил, что концепция будет утверждена президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.
https://ria.ru/20230210/lavrov-1850993770.html
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россия, сергей лавров, сергей рябков, дмитрий песков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров раскрыл одну из главных задач МИД
Лавров: в концепции внешней политики России отразят создание условий для развития страны