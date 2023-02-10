https://ria.ru/20230210/mid-1851272344.html

Лавров раскрыл одну из главных задач МИД

Лавров раскрыл одну из главных задач МИД - РИА Новости, 10.02.2023

Лавров раскрыл одну из главных задач МИД

В обновленной концепции внешней политики РФ будет отражена задача по формированию благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, заявил глава... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:31

2023-02-10T18:31

2023-02-10T18:31

россия

сергей лавров

сергей рябков

дмитрий песков

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В обновленной концепции внешней политики РФ будет отражена задача по формированию благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "На нас - ответственность за претворение тех решений, которое принимает руководство страны на внешнеполитическом направлении - прежде всего, для формирования благоприятной внешней среды для обеспечения динамичного внутреннего развития России. Именно на это нас ориентирует президент. Такая задача закреплена в доктринальных документах и обязательно будет отражена в обновленной концепции внешней политики, работа над которой сейчас завершается", - сказал он в ходе торжественного собрания по случаю Дня дипломатического работника. В четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что обновленная концепция внешней политики России в ближайшее время будет опубликована. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу заявил, что концепция будет утверждена президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

https://ria.ru/20230210/lavrov-1850993770.html

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россия, сергей лавров, сергей рябков, дмитрий песков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)