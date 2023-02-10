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Лавров раскрыл одну из главных задач МИД - РИА Новости, 10.02.2023
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Лавров раскрыл одну из главных задач МИД
Лавров раскрыл одну из главных задач МИД - РИА Новости, 10.02.2023
Лавров раскрыл одну из главных задач МИД
В обновленной концепции внешней политики РФ будет отражена задача по формированию благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, заявил глава... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:31
2023-02-10T18:31
россия
сергей лавров
сергей рябков
дмитрий песков
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В обновленной концепции внешней политики РФ будет отражена задача по формированию благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "На нас - ответственность за претворение тех решений, которое принимает руководство страны на внешнеполитическом направлении - прежде всего, для формирования благоприятной внешней среды для обеспечения динамичного внутреннего развития России. Именно на это нас ориентирует президент. Такая задача закреплена в доктринальных документах и обязательно будет отражена в обновленной концепции внешней политики, работа над которой сейчас завершается", - сказал он в ходе торжественного собрания по случаю Дня дипломатического работника. В четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что обновленная концепция внешней политики России в ближайшее время будет опубликована. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу заявил, что концепция будет утверждена президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.
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россия, сергей лавров, сергей рябков, дмитрий песков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:31 10.02.2023
 
Лавров раскрыл одну из главных задач МИД

Лавров: в концепции внешней политики России отразят создание условий для развития страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В обновленной концепции внешней политики РФ будет отражена задача по формированию благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"На нас - ответственность за претворение тех решений, которое принимает руководство страны на внешнеполитическом направлении - прежде всего, для формирования благоприятной внешней среды для обеспечения динамичного внутреннего развития России. Именно на это нас ориентирует президент. Такая задача закреплена в доктринальных документах и обязательно будет отражена в обновленной концепции внешней политики, работа над которой сейчас завершается", - сказал он в ходе торжественного собрания по случаю Дня дипломатического работника.
В четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что обновленная концепция внешней политики России в ближайшее время будет опубликована. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу заявил, что концепция будет утверждена президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 00:05
Россия выстоит в условиях гибридной войны, заявил Лавров
 
РоссияСергей ЛавровСергей РябковДмитрий ПесковПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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