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В Мелитополе открылся первый МФЦ - РИА Новости, 10.02.2023
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В Мелитополе открылся первый МФЦ
В Мелитополе открылся первый МФЦ - РИА Новости, 10.02.2023
В Мелитополе открылся первый МФЦ
Первый многофункциональный центр услуг открылся на территории Запорожской области в городе Мелитополь, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:50
2023-02-10T13:03
запорожская область
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
россия
мфц (многофункциональный центр)
мелитополь
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Первый многофункциональный центр услуг открылся на территории Запорожской области в городе Мелитополь, передаёт корреспондент РИА Новости. "Можно быстро оформить документы, переоформить документы. Мы с различными ведомствами сегодня первый такой центр открываем. В планах у нас в этом году открыть несколько таких центров, мы надеемся что их будет семь, в следующем (году - ред.) ещё два. Это услуги которые будет оказывать налоговая, МВД, Росреестр, пенсионный фонд; социальные пособия. Мы будем наращивать услуги", - сказал в момент открытия глава правительства Запорожской области Антон Кольцов.
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запорожская область
россия
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запорожская область, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия, мфц (многофункциональный центр), мелитополь, общество
Запорожская область, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Россия, МФЦ (многофункциональный центр), Мелитополь, Общество
12:50 10.02.2023 (обновлено: 13:03 10.02.2023)
 
В Мелитополе открылся первый МФЦ

Первый МФЦ открылся на территории Запорожской области в Мелитополе

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДевушка у многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в Мелитополе
Девушка у многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости
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Девушка у многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в Мелитополе
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Первый многофункциональный центр услуг открылся на территории Запорожской области в городе Мелитополь, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Можно быстро оформить документы, переоформить документы. Мы с различными ведомствами сегодня первый такой центр открываем. В планах у нас в этом году открыть несколько таких центров, мы надеемся что их будет семь, в следующем (году - ред.) ещё два. Это услуги которые будет оказывать налоговая, МВД, Росреестр, пенсионный фонд; социальные пособия. Мы будем наращивать услуги", - сказал в момент открытия глава правительства Запорожской области Антон Кольцов.
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Запорожская областьФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)РоссияМФЦ (многофункциональный центр)МелитопольОбщество
 
 
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