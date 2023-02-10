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Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро - РИА Новости, 10.02.2023
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Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро
Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро - РИА Новости, 10.02.2023
Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро
Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии московского метро, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:17
2023-02-10T15:17
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее детранс сообщал об увеличении интервалов движения поездов на "фиолетовой" ветке из-за человека на пути. "Мужчину вытащили на платформу, живой", - сказал собеседник агентства, не уточнив состояние его здоровья.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
15:17 10.02.2023
 
Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро

Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Кузнецкий мост"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМужчина на станции "Кузнецкий мост" Московского метрополитена
Мужчина на станции Кузнецкий мост Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Мужчина на станции "Кузнецкий мост" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее детранс сообщал об увеличении интервалов движения поездов на "фиолетовой" ветке из-за человека на пути.
"Мужчину вытащили на платформу, живой", - сказал собеседник агентства, не уточнив состояние его здоровья.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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