https://ria.ru/20230210/metro-1851187949.html

Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро

Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро - РИА Новости, 10.02.2023

Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро

Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии московского метро, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:17

2023-02-10T15:17

2023-02-10T15:17

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее детранс сообщал об увеличении интервалов движения поездов на "фиолетовой" ветке из-за человека на пути. "Мужчину вытащили на платформу, живой", - сказал собеседник агентства, не уточнив состояние его здоровья.

https://ria.ru/20230207/metro-1850275890.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, московский метрополитен