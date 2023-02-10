https://ria.ru/20230210/metro-1851187949.html
Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро
Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро - РИА Новости, 10.02.2023
Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро
Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии московского метро, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:17
2023-02-10T15:17
2023-02-10T15:17
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее детранс сообщал об увеличении интервалов движения поездов на "фиолетовой" ветке из-за человека на пути. "Мужчину вытащили на платформу, живой", - сказал собеседник агентства, не уточнив состояние его здоровья.
https://ria.ru/20230207/metro-1850275890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро
Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Кузнецкий мост"