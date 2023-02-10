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Москва прорабатывает ответные меры на высылку дипломатов из Вены - РИА Новости, 10.02.2023
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Москва прорабатывает ответные меры на высылку дипломатов из Вены
Москва прорабатывает ответные меры на высылку дипломатов из Вены - РИА Новости, 10.02.2023
Москва прорабатывает ответные меры на высылку дипломатов из Вены
Москва уже прорабатывает ответные меры на очередную высылку российских дипломатов из Вены, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:27
2023-02-10T11:27
в мире
вена
австрия
москва
дмитрий любинский
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. Москва уже прорабатывает ответные меры на очередную высылку российских дипломатов из Вены, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский. "Наши соразмерные ответные меры на недружественные действия австрийских властей неотвратимо последуют, они уже прорабатываются в Москве", - заявил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос агентства. По словам Любинского, "истинный выгодополучатель дальнейшего разрушения основ российско-австрийских отношений, без сомнения, находится не в Вене". Второго февраля стало известно о том, что МИД Австрии объявил персонами-нон-грата четырёх российских дипломатов в Вене. В прошлом году Австрия предприняли аналогичный демарш. В МИД РФ по этому поводу заявили, что эти шаги недружественные и не останутся без последствий.
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в мире, вена, австрия, москва, дмитрий любинский
В мире, Вена, Австрия, Москва, Дмитрий Любинский
11:27 10.02.2023
 
Москва прорабатывает ответные меры на высылку дипломатов из Вены

Посол Любинский: Москва прорабатывает ответные меры на высылку дипломатов из Вены

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Москва. Архивное фото
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. Москва уже прорабатывает ответные меры на очередную высылку российских дипломатов из Вены, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Наши соразмерные ответные меры на недружественные действия австрийских властей неотвратимо последуют, они уже прорабатываются в Москве", - заявил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
По словам Любинского, "истинный выгодополучатель дальнейшего разрушения основ российско-австрийских отношений, без сомнения, находится не в Вене".
Второго февраля стало известно о том, что МИД Австрии объявил персонами-нон-грата четырёх российских дипломатов в Вене. В прошлом году Австрия предприняли аналогичный демарш. В МИД РФ по этому поводу заявили, что эти шаги недружественные и не останутся без последствий.
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