https://ria.ru/20230210/mery-1851066089.html

Москва прорабатывает ответные меры на высылку дипломатов из Вены

Москва прорабатывает ответные меры на высылку дипломатов из Вены - РИА Новости, 10.02.2023

Москва прорабатывает ответные меры на высылку дипломатов из Вены

Москва уже прорабатывает ответные меры на очередную высылку российских дипломатов из Вены, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:27

2023-02-10T11:27

2023-02-10T11:27

в мире

вена

австрия

москва

дмитрий любинский

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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. Москва уже прорабатывает ответные меры на очередную высылку российских дипломатов из Вены, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский. "Наши соразмерные ответные меры на недружественные действия австрийских властей неотвратимо последуют, они уже прорабатываются в Москве", - заявил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос агентства. По словам Любинского, "истинный выгодополучатель дальнейшего разрушения основ российско-австрийских отношений, без сомнения, находится не в Вене". Второго февраля стало известно о том, что МИД Австрии объявил персонами-нон-грата четырёх российских дипломатов в Вене. В прошлом году Австрия предприняли аналогичный демарш. В МИД РФ по этому поводу заявили, что эти шаги недружественные и не останутся без последствий.

https://ria.ru/20230207/naemniki-1850163645.html

вена

австрия

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вена, австрия, москва, дмитрий любинский