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ВСУ нанесли удар по жилым домам в частном секторе в Мелитополе - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/melitopol-1851335760.html
ВСУ нанесли удар по жилым домам в частном секторе в Мелитополе
ВСУ нанесли удар по жилым домам в частном секторе в Мелитополе - РИА Новости, 11.02.2023
ВСУ нанесли удар по жилым домам в частном секторе в Мелитополе
Жилые дома в частном секторе Мелитополя в Запорожской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале член главного совета... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-10T22:50
2023-02-11T09:17
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
вооруженные силы украины
владимир рогов
владимир путин
бердянск
в мире
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жилые дома в частном секторе Мелитополя в Запорожской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов."В Мелитополе прилет по жилым домам в частном секторе. На месте обстрела боевиками ВСУ жилого квартала города — разрушения и возгорание", — написал он.Позднее Рогов сообщил, что в результате обстрела погиб мирный житель, еще один получил ранения и был доставлен в больницу.Ранее власти сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры Мелитополя осколками сбитых украинских ракет. Отмечается, что сегодня в городе дважды сработала российская система противовоздушной обороны.Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах Киева организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ направили сюда большое количество соединений, с помощью которых украинские военные намеревались выйти к Азовскому морю.В конце января Рогов сообщил, что ВСУ сконцентрировали группировку до 40 тысяч военных на Запорожском направлении и готовят контрнаступление. По его словам, российские подразделения достаточно сильны, чтобы идти вперед, но торопиться не будут.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230210/mi-8-1851167488.html
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Кадры с места ночного обстрела частного сектора около Мелитополя
Украинские боевики нанесли удар в направлении Мелитополя. Повреждены дома частного сектора. Кадры РИА Новости с места событий.
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мелитополь, запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов, владимир путин, бердянск, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Владимир Путин, Бердянск, В мире, Киев
22:50 10.02.2023 (обновлено: 09:17 11.02.2023)
 
ВСУ нанесли удар по жилым домам в частном секторе в Мелитополе

Рогов сообщил о пострадавших при ударе ВСУ по жилым домам в частном секторе в Мелитополе

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жилые дома в частном секторе Мелитополя в Запорожской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"В Мелитополе прилет по жилым домам в частном секторе. На месте обстрела боевиками ВСУ жилого квартала города — разрушения и возгорание", — написал он.
Позднее Рогов сообщил, что в результате обстрела погиб мирный житель, еще один получил ранения и был доставлен в больницу.
Ранее власти сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры Мелитополя осколками сбитых украинских ракет. Отмечается, что сегодня в городе дважды сработала российская система противовоздушной обороны.
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Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах Киева организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ направили сюда большое количество соединений, с помощью которых украинские военные намеревались выйти к Азовскому морю.
В конце января Рогов сообщил, что ВСУ сконцентрировали группировку до 40 тысяч военных на Запорожском направлении и готовят контрнаступление. По его словам, российские подразделения достаточно сильны, чтобы идти вперед, но торопиться не будут.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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