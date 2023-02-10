https://ria.ru/20230210/melitopol-1851335760.html

ВСУ нанесли удар по жилым домам в частном секторе в Мелитополе

ВСУ нанесли удар по жилым домам в частном секторе в Мелитополе - РИА Новости, 11.02.2023

ВСУ нанесли удар по жилым домам в частном секторе в Мелитополе

Жилые дома в частном секторе Мелитополя в Запорожской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале член главного совета... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-10T22:50

2023-02-10T22:50

2023-02-11T09:17

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

вооруженные силы украины

владимир рогов

владимир путин

бердянск

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жилые дома в частном секторе Мелитополя в Запорожской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов."В Мелитополе прилет по жилым домам в частном секторе. На месте обстрела боевиками ВСУ жилого квартала города — разрушения и возгорание", — написал он.Позднее Рогов сообщил, что в результате обстрела погиб мирный житель, еще один получил ранения и был доставлен в больницу.Ранее власти сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры Мелитополя осколками сбитых украинских ракет. Отмечается, что сегодня в городе дважды сработала российская система противовоздушной обороны.Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах Киева организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ направили сюда большое количество соединений, с помощью которых украинские военные намеревались выйти к Азовскому морю.В конце января Рогов сообщил, что ВСУ сконцентрировали группировку до 40 тысяч военных на Запорожском направлении и готовят контрнаступление. По его словам, российские подразделения достаточно сильны, чтобы идти вперед, но торопиться не будут.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230210/mi-8-1851167488.html

https://ria.ru/20230207/tanki-1850420824.html

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Кадры с места ночного обстрела частного сектора около Мелитополя Украинские боевики нанесли удар в направлении Мелитополя. Повреждены дома частного сектора. Кадры РИА Новости с места событий. 2023-02-10T22:50 true PT1M59S

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мелитополь, запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов, владимир путин, бердянск, в мире, киев