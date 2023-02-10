https://ria.ru/20230210/melitopol-1851333372.html

Над Мелитополем вновь сработала система ПВО

Над Мелитополем вновь сработала система ПВО - РИА Новости, 10.02.2023

Над Мелитополем вновь сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны второй раз за сутки отработала над Мелитополем, сообщила местная администрация. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T22:35

2023-02-10T22:35

2023-02-10T22:47

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Система противовоздушной обороны второй раз за сутки отработала над Мелитополем, сообщила местная администрация. Ранее в городе раздались звуки двух взрывов. Власти сообщили о работе системы ПВО.Информация о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851229134.html

мелитополь

запорожская область

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мелитополь, запорожская область