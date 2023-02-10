https://ria.ru/20230210/melitopol-1851333372.html
Над Мелитополем вновь сработала система ПВО
Над Мелитополем вновь сработала система ПВО - РИА Новости, 10.02.2023
Над Мелитополем вновь сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны второй раз за сутки отработала над Мелитополем, сообщила местная администрация. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:35
2023-02-10T22:35
2023-02-10T22:47
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Система противовоздушной обороны второй раз за сутки отработала над Мелитополем, сообщила местная администрация. Ранее в городе раздались звуки двух взрывов. Власти сообщили о работе системы ПВО.Информация о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.
https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851229134.html
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мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область
22:35 10.02.2023 (обновлено: 22:47 10.02.2023)
Над Мелитополем вновь сработала система ПВО
Администрация Мелитополя сообщила о повторном срабатывании системы ПВО на городом