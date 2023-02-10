https://ria.ru/20230210/marodery-1851293356.html

В турецкой провинции Хатай поймали подозреваемых в мародерстве

В турецкой провинции Хатай поймали подозреваемых в мародерстве - РИА Новости, 10.02.2023

В турецкой провинции Хатай поймали подозреваемых в мародерстве

Подозреваемые в мародерстве пойманы правоохранителями в турецкой провинции Хатай, пострадавшей от землетрясения, которое на данный момент унесло жизни более 19... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:10

2023-02-10T19:10

2023-02-10T19:10

в мире

хатай (провинция)

турция

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Подозреваемые в мародерстве пойманы правоохранителями в турецкой провинции Хатай, пострадавшей от землетрясения, которое на данный момент унесло жизни более 19 тысячи человек, передает телеканал TRT Haber. Ранее президент страны Тайип Эрдоган заявил о случаях мародерства в провинциях, затронутых сокрушительным землетрясением, выразив надежду, что введение ЧП облегчит реагирование на эту проблему. "Подозреваемые в мародерстве пойманы полицией специального назначения в турецкой провинции Хатай, пострадавшей от землетрясения",- передал телеканал. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч.

хатай (провинция)

турция

сирия

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в мире, хатай (провинция), турция, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии