https://ria.ru/20230210/makron-1851077327.html

Во Франции слова Макрона про Украину назвали безумием

Во Франции слова Макрона про Украину назвали безумием - РИА Новости, 10.02.2023

Во Франции слова Макрона про Украину назвали безумием

Эммануэль Макрон делает все, чтобы усугубить украинский конфликт и целиком опустошить французскую армию, заявил политик и бывший член Европарламента Флориан... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:54

2023-02-10T11:54

2023-02-10T12:59

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Эммануэль Макрон делает все, чтобы усугубить украинский конфликт и целиком опустошить французскую армию, заявил политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо в своем Twitter.Так он раскритиковал президента страны, который в пятницу заявил, что "абсолютно ничего не исключает" в поставках нового вооружения Киеву. Бывший член Европарламента также призвал прекратить отправлять на Украину деньги и оружие, назвав их "топливом войны".При этом, как передает телеканал BFMTV, Макрон уточнил, что истребители невозможно будет передать Украине в ближайшие недели. По словам президента, он предпочитает помогать Киеву в других "приоритетах", таких как поставка гаубиц Caesar.В среду президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как позже сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850893728.html

https://ria.ru/20230210/peregovory-1851058375.html

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский