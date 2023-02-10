11:54 10.02.2023 (обновлено: 12:59 10.02.2023)
Во Франции слова Макрона про Украину назвали безумием
Политик Филиппо назвал слова Макрона про поставки вооружения Украине безумием
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Эммануэль Макрон делает все, чтобы усугубить украинский конфликт и целиком опустошить французскую армию, заявил политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо в своем Twitter.
Так он раскритиковал президента страны, который в пятницу заявил, что "абсолютно ничего не исключает" в поставках нового вооружения Киеву.
"Он только что заявил об этом в Брюсселе. Безумие!" — пожаловался Филиппо.
Бывший член Европарламента также призвал прекратить отправлять на Украину деньги и оружие, назвав их "топливом войны".
При этом, как передает телеканал BFMTV, Макрон уточнил, что истребители невозможно будет передать Украине в ближайшие недели. По словам президента, он предпочитает помогать Киеву в других "приоритетах", таких как поставка гаубиц Caesar.
В среду президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как позже сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.