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Во Франции слова Макрона про Украину назвали безумием - РИА Новости, 10.02.2023
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Во Франции слова Макрона про Украину назвали безумием
Во Франции слова Макрона про Украину назвали безумием - РИА Новости, 10.02.2023
Во Франции слова Макрона про Украину назвали безумием
Эммануэль Макрон делает все, чтобы усугубить украинский конфликт и целиком опустошить французскую армию, заявил политик и бывший член Европарламента Флориан... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:54
2023-02-10T12:59
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Эммануэль Макрон делает все, чтобы усугубить украинский конфликт и целиком опустошить французскую армию, заявил политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо в своем Twitter.Так он раскритиковал президента страны, который в пятницу заявил, что "абсолютно ничего не исключает" в поставках нового вооружения Киеву. Бывший член Европарламента также призвал прекратить отправлять на Украину деньги и оружие, назвав их "топливом войны".При этом, как передает телеканал BFMTV, Макрон уточнил, что истребители невозможно будет передать Украине в ближайшие недели. По словам президента, он предпочитает помогать Киеву в других "приоритетах", таких как поставка гаубиц Caesar.В среду президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как позже сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850893728.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
11:54 10.02.2023 (обновлено: 12:59 10.02.2023)
 
Во Франции слова Макрона про Украину назвали безумием

Политик Филиппо назвал слова Макрона про поставки вооружения Украине безумием

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Эммануэль Макрон делает все, чтобы усугубить украинский конфликт и целиком опустошить французскую армию, заявил политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо в своем Twitter.
Так он раскритиковал президента страны, который в пятницу заявил, что "абсолютно ничего не исключает" в поставках нового вооружения Киеву.

"Он только что заявил об этом в Брюсселе. Безумие!" — пожаловался Филиппо.

Бывший член Европарламента также призвал прекратить отправлять на Украину деньги и оружие, назвав их "топливом войны".
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При этом, как передает телеканал BFMTV, Макрон уточнил, что истребители невозможно будет передать Украине в ближайшие недели. По словам президента, он предпочитает помогать Киеву в других "приоритетах", таких как поставка гаубиц Caesar.
В среду президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как позже сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
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