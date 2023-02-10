https://ria.ru/20230210/makron-1851015539.html

Макрон может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона

Макрон может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона - РИА Новости, 10.02.2023

Макрон может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить российского лидера Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:32

2023-02-10T08:32

2023-02-10T09:36

в мире

франция

россия

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить российского лидера Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона, сообщило агентство Франс Пресс. По его словам, такие действия "наполнены многими смыслами", поэтому для их принятия нужно "выбирать подходящий момент".Макрон также назвал возможное лишение президента России награды "символическим, но важным вопросом". Кавалер большого креста — это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил его в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака, став первым и единственным россиянином, удостоенным этой награды.Орден Почетного легиона — национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Его учредил в 1802 году император Наполеон Бонапарт.Великий магистр ордена — президент Франции. Вопросы о лишении награды он решает с канцелярией ордена.

https://ria.ru/20230119/dialog-1845971503.html

https://ria.ru/20230109/putin-1843602971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, россия, брюссель, владимир путин, жак ширак, эммануэль макрон, евросоюз