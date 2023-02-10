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Макрон может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона - РИА Новости, 10.02.2023
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Макрон может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона
Макрон может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона - РИА Новости, 10.02.2023
Макрон может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить российского лидера Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:32
2023-02-10T09:36
в мире
франция
россия
брюссель
владимир путин
жак ширак
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить российского лидера Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона, сообщило агентство Франс Пресс. По его словам, такие действия "наполнены многими смыслами", поэтому для их принятия нужно "выбирать подходящий момент".Макрон также назвал возможное лишение президента России награды "символическим, но важным вопросом". Кавалер большого креста — это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил его в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака, став первым и единственным россиянином, удостоенным этой награды.Орден Почетного легиона — национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Его учредил в 1802 году император Наполеон Бонапарт.Великий магистр ордена — президент Франции. Вопросы о лишении награды он решает с канцелярией ордена.
https://ria.ru/20230119/dialog-1845971503.html
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в мире, франция, россия, брюссель, владимир путин, жак ширак, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Брюссель, Владимир Путин, Жак Ширак, Эммануэль Макрон, Евросоюз
08:32 10.02.2023 (обновлено: 09:36 10.02.2023)
 
Макрон может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона

Глава Франции Макрон заявил, что может исключить Путина из рядов ордена Почетного легиона

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкОрден Почетного легиона – высшая награда Франции.
Орден Почетного легиона – высшая награда Франции. - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Орден Почетного легиона – высшая награда Франции.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить российского лидера Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона, сообщило агентство Франс Пресс.

"Я ничего не исключаю, <…> но сегодня у меня нет такого решения", — заявил Макрон после окончания саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, такие действия "наполнены многими смыслами", поэтому для их принятия нужно "выбирать подходящий момент".
Макрон также назвал возможное лишение президента России награды "символическим, но важным вопросом".
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Кавалер большого креста — это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил его в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака, став первым и единственным россиянином, удостоенным этой награды.
Орден Почетного легиона — национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Его учредил в 1802 году император Наполеон Бонапарт.
Великий магистр ордена — президент Франции. Вопросы о лишении награды он решает с канцелярией ордена.
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