08:32 10.02.2023 (обновлено: 09:36 10.02.2023)
Макрон может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона
Глава Франции Макрон заявил, что может исключить Путина из рядов ордена Почетного легиона
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкОрден Почетного легиона – высшая награда Франции.
Орден Почетного легиона – высшая награда Франции.. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить российского лидера Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона, сообщило агентство Франс Пресс.
"Я ничего не исключаю, <…> но сегодня у меня нет такого решения", — заявил Макрон после окончания саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, такие действия "наполнены многими смыслами", поэтому для их принятия нужно "выбирать подходящий момент".
Макрон также назвал возможное лишение президента России награды "символическим, но важным вопросом".
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Кавалер большого креста — это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил его в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака, став первым и единственным россиянином, удостоенным этой награды.
Орден Почетного легиона — национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Его учредил в 1802 году император Наполеон Бонапарт.
Великий магистр ордена — президент Франции. Вопросы о лишении награды он решает с канцелярией ордена.
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