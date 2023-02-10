05:16 10.02.2023 (обновлено: 08:27 10.02.2023)
Украине пока не нужны истребители, заявил Макрон
Макрон заявил, что поставки истребителей не соответствуют потребностям Украины
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставки истребителей Киеву, но пока у Украины другие приоритеты, передает телеканал BFMTV.
Французский лидер вновь заявил, что "абсолютно ничего не исключает", но истребители ни при каких обстоятельствах невозможно передать Украине в ближайшие недели.
Макрон также добавил, что предпочитает помогать Киеву в других "приоритетах", таких как поставка гаубиц Caesar.
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В конце января президент Украины Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки попросил самолеты и ракеты дальнего радиуса действия.
Макрон уже допускал поставку такой техники. Отдельные представители американской администрации также лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом глава Белого дома Джо Байден исключил такую возможность.
В среду украинский лидер во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту по поводу поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.