https://ria.ru/20230210/magazin-1851223797.html

Минпромторг предложил установить долю для российской продукции в магазинах

Минпромторг предложил установить долю для российской продукции в магазинах - РИА Новости, 10.02.2023

Минпромторг предложил установить долю для российской продукции в магазинах

Минпромторг РФ предлагает установить долю для отечественных товаров на полках магазинов - обязать ритейлеров представлять у себя такую продукцию в определённом... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:44

2023-02-10T16:44

2023-02-10T16:44

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

x5 retail group

магазин

продукты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает установить долю для отечественных товаров на полках магазинов - обязать ритейлеров представлять у себя такую продукцию в определённом количестве, заявил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Отмечается, что базовыми критериями отбора предлагается установить три пункта: товар произведён в России, сам производитель находится под контролем граждан России, не имеющих другого гражданства, а права на товарный знак принадлежат гражданам России, не имеющим другого гражданства. Евтухов также уточнил, что эти критерии могут быть откорректированы: "Конечно, мы не обойдемся тут без ручного управления. По разным товарам - ситуация разная. Где-то мы уже производим много и можем легко нарастить оборот, а где-то - нет. Мы понимаем, что такое регулирование необходимо использовать очень аккуратно и очень точно, на основе детального анализа текущих возможностей и учитывая компетентную позицию торговой отрасли". При этом Евтухов назвал увеличение сбыта "лучшим механизмом поддержки нашей промышленности и нашего фермерского хозяйства". "Как только наши производители получат достаточно места на полке рядом с импортным товаром, они начнут развиваться, инвестировать в капитальные мощности, кадры, разработки. Неизбежно начнет снижаться себестоимость и расти качество. Это потянет за собой и другие отрасли: станки, оборудование, комплектующие, упаковку, научные разработки широкого профиля, дизайн и многое другое", - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20230207/wildberries-1850164526.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, x5 retail group, магазин, продукты