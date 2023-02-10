https://ria.ru/20230210/magazin-1851223797.html
Минпромторг предложил установить долю для российской продукции в магазинах
Минпромторг предложил установить долю для российской продукции в магазинах - РИА Новости, 10.02.2023
Минпромторг предложил установить долю для российской продукции в магазинах
Минпромторг РФ предлагает установить долю для отечественных товаров на полках магазинов - обязать ритейлеров представлять у себя такую продукцию в определённом... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:44
2023-02-10T16:44
2023-02-10T16:44
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
x5 retail group
магазин
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598217190_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_8c66b5ca97547408da408669563b9c49.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает установить долю для отечественных товаров на полках магазинов - обязать ритейлеров представлять у себя такую продукцию в определённом количестве, заявил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Отмечается, что базовыми критериями отбора предлагается установить три пункта: товар произведён в России, сам производитель находится под контролем граждан России, не имеющих другого гражданства, а права на товарный знак принадлежат гражданам России, не имеющим другого гражданства. Евтухов также уточнил, что эти критерии могут быть откорректированы: "Конечно, мы не обойдемся тут без ручного управления. По разным товарам - ситуация разная. Где-то мы уже производим много и можем легко нарастить оборот, а где-то - нет. Мы понимаем, что такое регулирование необходимо использовать очень аккуратно и очень точно, на основе детального анализа текущих возможностей и учитывая компетентную позицию торговой отрасли". При этом Евтухов назвал увеличение сбыта "лучшим механизмом поддержки нашей промышленности и нашего фермерского хозяйства". "Как только наши производители получат достаточно места на полке рядом с импортным товаром, они начнут развиваться, инвестировать в капитальные мощности, кадры, разработки. Неизбежно начнет снижаться себестоимость и расти качество. Это потянет за собой и другие отрасли: станки, оборудование, комплектующие, упаковку, научные разработки широкого профиля, дизайн и многое другое", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20230207/wildberries-1850164526.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598217190_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e21fd1fb41095518e1080aa558faabe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, x5 retail group, магазин, продукты
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Виктор Евтухов, X5 Retail Group, Магазин, Продукты
Минпромторг предложил установить долю для российской продукции в магазинах
Минпромторг предложил установить долю для отечественной продукции на полках магазинов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает установить долю для отечественных товаров на полках магазинов - обязать ритейлеров представлять у себя такую продукцию в определённом количестве, заявил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Наша инициатива - ввести обязанность российского ритейла иметь на полках отечественные товары в определённом количестве", - рассказал он в ходе выступления на конференции X5 Group "Малому бизнесу - большую полку!".
Отмечается, что базовыми критериями отбора предлагается установить три пункта: товар произведён в России, сам производитель находится под контролем граждан России, не имеющих другого гражданства, а права на товарный знак принадлежат гражданам России, не имеющим другого гражданства.
"Мы считаем, что подобный подход позволит избежать поддержки псевдороссийских товаров, прибыль от которых уходит за рубеж, и добавит нам развитие наших компетенций", - добавил он.
Евтухов также уточнил, что эти критерии могут быть откорректированы: "Конечно, мы не обойдемся тут без ручного управления. По разным товарам - ситуация разная. Где-то мы уже производим много и можем легко нарастить оборот, а где-то - нет. Мы понимаем, что такое регулирование необходимо использовать очень аккуратно и очень точно, на основе детального анализа текущих возможностей и учитывая компетентную позицию торговой отрасли".
При этом Евтухов назвал увеличение сбыта "лучшим механизмом поддержки нашей промышленности и нашего фермерского хозяйства".
"Как только наши производители получат достаточно места на полке рядом с импортным товаром, они начнут развиваться, инвестировать в капитальные мощности, кадры, разработки. Неизбежно начнет снижаться себестоимость и расти качество. Это потянет за собой и другие отрасли: станки, оборудование, комплектующие, упаковку, научные разработки широкого профиля, дизайн и многое другое", - подчеркнул замминистра.