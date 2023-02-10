https://ria.ru/20230210/lukashenko-1851110299.html

Лукашенко назвал потолок цен на российскую нефть двойными стандартами

Лукашенко назвал потолок цен на российскую нефть двойными стандартами - РИА Новости, 10.02.2023

Лукашенко назвал потолок цен на российскую нефть двойными стандартами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул страны Запада в двойных стандартах, в том числе в вопросе "свободного рынка". РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:51

2023-02-10T12:51

2023-02-10T12:51

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цены на нефть

белоруссия

сша

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул страны Запада в двойных стандартах, в том числе в вопросе "свободного рынка". "Почему был установлен некий потолок цен на главный товар Российской Федерации. И не только на этот. Я имею в виду нефть, а затем и нефтепродукты. Почему Запад и США начали регулировать цены на нефть и нефтепродукты? Рыночная же в мире экономика", - заявил Лукашенко на совещании по ценообразованию, его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии. По словам главы Белоруссии, все привыкли к тому, что "демократия и свободный рынок спасут мир". "Откуда это пришло после долгого периода декларативных цен в Советском Союзе и регулирования всех и всего. Откуда это пришло? Риторический вопрос. Американцы, Запад нас всегда к этому толкали: демократия, демократия, права человека! Читай: что хочу, то и ворочу в стране, что хочу, то говорю. А потом 2020-й год, помните… Вот и вся демократия", - отметил белорусский лидер. Президент республики также напомнил, как США упрекали Минск в неправильно проведенной избирательной кампании, при том, что в самом Вашингтоне причиной неурядиц и столкновений явились результаты президентских выборов. "Чем закончились? Стрельбой. Я всегда привожу этот пример красноречивый - застрелили девчонку, которая три или четыре войны прошла, защищая интересы США. Никто не посчитался ни с чем. Никакие права, никакая демократия. При этом я не осуждаю тех защитников высшего органа власти, того здания, на которое осуществлялось нападение. Я не осуждаю, это их проблемы. Но за что же нас тогда осуждали?" - задал вопрос Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул недопустимость необоснованного роста цен. "Нувориши, вчера появившиеся только неизвестно откуда, создав свои сети в торговле и так далее, начали набивать карманы, когда заработная плата у (рядовых работников - ред.) компании - 500 долларов, а у них в 46 или 60 раз больше. Это что, нормально?" - возмутился белорусский лидер.

https://ria.ru/20230208/neft-1850547806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цены на нефть, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко