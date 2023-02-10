https://ria.ru/20230210/logistika-1851187714.html

Путин призвал помочь бизнесу выстроить логистику в лесной отрасли

Путин призвал помочь бизнесу выстроить логистику в лесной отрасли - РИА Новости, 10.02.2023

Путин призвал помочь бизнесу выстроить логистику в лесной отрасли

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса предложил участникам обсудить, что сделано в отрасли для... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:17

2023-02-10T15:17

2023-02-10T15:56

владимир путин

экономика

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса предложил участникам обсудить, что сделано в отрасли для стимулирования внутреннего спроса в этой сфере."Вместе с руководителями компаний, профильных ведомств рассмотрим сегодня положение дел в этом секторе экономике - в лесопереработке, в лесной промышленности в целом", - сказал Путин.При этом президент добавил, что не жалеет, что приехал в Архангельскую область на одно из предприятий лесной промышленности, поскольку регион - один из ведущих центров развития отрасли. Глава государства отметил, что получил удовольствие от осмотра предприятия, которое имеет самое современное оборудование.Путин предложил обсудить, что сделано для стимулирования развития этой сферы."С учетом текущей ситуации предлагаю обсудить, что сделано для стимулирования внутреннего спроса на продукцию лесопромышленного комплекса", - обратился он к участникам совещания.Потенциал роста в лесной отрасли есть, надо помочь бизнесу справиться с вызовами, с которыми он столкнулся, в том числе выстроить логистические потоки, отметил президент."Очевидно, что при современном подходе отрасль имеет резервы, хороший потенциал для долгосрочного роста. Вместе с тем в прошлом году отечественные лесопромышленники столкнулись с серьезными вызовами, ухудшилась в целом мировая конъюнктура рынка деревообработки, это, пожалуй, самая главная причина. И, как мы знаем, европейский рынок закрылся для наших компаний. В итоге все это привело к снижению производства в отрасли", - заявил Путин.Глава государства подчеркнул, что необходимо поддержать предприятия и помочь бизнесу выстроить логистические потоки."Необходимо, безусловно, поддержать наши деревообрабатывающие предприятия и специалистов, занятых в этой сфере, компании, которые уже инвестировали и продолжают вкладывать средства в глубокую переработку леса, в том числе в Северо-Западном федеральном округе. Безусловно, нужно помочь бизнесу выстроить эффективные логистические потоки, чтобы наладить связи с новыми предсказуемыми заказчиками и партнерами", - отметил Путин и добавил, что рассчитывает услышать предложения на этот счет.

https://ria.ru/20230210/putin-1851190499.html

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Путин: "Получил удовольствие, познакомившись с работой предприятия" Путин: "Получил удовольствие, познакомившись с работой предприятия" 2023-02-10T15:17 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия