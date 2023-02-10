https://ria.ru/20230210/liniya-1851119890.html
В Кремле рассказали, состоится ли "прямая линия" с Путиным
В Кремле рассказали, состоится ли "прямая линия" с Путиным - РИА Новости, 10.02.2023
В Кремле рассказали, состоится ли "прямая линия" с Путиным
"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным состоится, но сроков ее проведения пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:11
2023-02-10T13:11
2023-02-10T13:12
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным состоится, но сроков ее проведения пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как формат общения с людьми "прямая линия" по-прежнему на повестке дня, и этот формат востребованный. Безусловно, он состоится, по времени пока ориентировать не можем", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230210/miting-1851025432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным
Россия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным
13:11 10.02.2023 (обновлено: 13:12 10.02.2023)
В Кремле рассказали, состоится ли "прямая линия" с Путиным
Песков заявил, что "прямая линия" с Путиным состоится, но сроки пока неизвестны