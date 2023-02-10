https://ria.ru/20230210/liniya-1851119890.html

В Кремле рассказали, состоится ли "прямая линия" с Путиным

В Кремле рассказали, состоится ли "прямая линия" с Путиным - РИА Новости, 10.02.2023

В Кремле рассказали, состоится ли "прямая линия" с Путиным

"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным состоится, но сроков ее проведения пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:11

2023-02-10T13:11

2023-02-10T13:12

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным состоится, но сроков ее проведения пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как формат общения с людьми "прямая линия" по-прежнему на повестке дня, и этот формат востребованный. Безусловно, он состоится, по времени пока ориентировать не можем", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230210/miting-1851025432.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным