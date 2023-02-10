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В Кремле рассказали, состоится ли "прямая линия" с Путиным - РИА Новости, 10.02.2023
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В Кремле рассказали, состоится ли "прямая линия" с Путиным
В Кремле рассказали, состоится ли "прямая линия" с Путиным - РИА Новости, 10.02.2023
В Кремле рассказали, состоится ли "прямая линия" с Путиным
"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным состоится, но сроков ее проведения пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:11
2023-02-10T13:12
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным состоится, но сроков ее проведения пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как формат общения с людьми "прямая линия" по-прежнему на повестке дня, и этот формат востребованный. Безусловно, он состоится, по времени пока ориентировать не можем", - сказал Песков.
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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным
Россия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным
13:11 10.02.2023 (обновлено: 13:12 10.02.2023)
 
В Кремле рассказали, состоится ли "прямая линия" с Путиным

Песков заявил, что "прямая линия" с Путиным состоится, но сроки пока неизвестны

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным состоится, но сроков ее проведения пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как формат общения с людьми "прямая линия" по-прежнему на повестке дня, и этот формат востребованный. Безусловно, он состоится, по времени пока ориентировать не можем", - сказал Песков.
Владимир Путин на митинге-концерте в Лужниках - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 09:32
Митинг-концерт в "Лужниках" может пройти 22 февраля, сообщил источник
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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