Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил установить дифференцированные ставки за пользование лесами - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/lesa-1851233135.html
Минфин предложил установить дифференцированные ставки за пользование лесами
Минфин предложил установить дифференцированные ставки за пользование лесами - РИА Новости, 10.02.2023
Минфин предложил установить дифференцированные ставки за пользование лесами
Минфин РФ предлагает установить дифференцированные ставки за пользование лесами, основываясь на популярности видов древесины, сегодня ставка составляет около... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:05
2023-02-10T17:05
экономика
россия
антон силуанов
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066152_0:229:3076:1959_1920x0_80_0_0_49f1a866a846f16e37d6971bb8004a24.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минфин РФ предлагает установить дифференцированные ставки за пользование лесами, основываясь на популярности видов древесины, сегодня ставка составляет около 5-6%, сказал глава Минфина Антон Силуанов. "При определении ставки за пользование лесами предлагается учитывать дифференцированный подход в зависимости от востребованности видов древесины. Сегодня ставка в объеме стоимости древесины составляет около 5-6%, но, на наш взгляд, более справедливо устанавливать повышенные ставки на более дорогие сорта и пониженные - на менее востребованные", - сказал он на совещании кабмина по развитию лесопромышленной отрасли с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также предложил и другие идеи для развития лесопромышленной отрасли. Так, например, министр предложил при переводе регионами котельных на биотопливо задействовать кредитные ресурсы, которые выделяются в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на модернизацию ЖКХ. "100 миллиардов рублей из 250 идут на эту цель и, мне кажется, что это как раз тот ресурс, который может быть использован", - добавил он. Кроме того, Силуанов предложил оказывать поддержку прежде всего тем предприятиям лесопромышленной отрасли, которые больше всего пострадали от закрытия рынков, но при условии сохранения занятости. "В первую очередь это предприятия Северо-Запада", - отметил министр.
https://ria.ru/20230210/putin-1851216991.html
https://ria.ru/20230210/putin-1851190041.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066152_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_200775609a919d74955c40b4d259efd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
17:05 10.02.2023
 
Минфин предложил установить дифференцированные ставки за пользование лесами

Глава Минфина Силуанов предложил задать дифференцированные ставки за пользование лесами

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСклад леса
Склад леса - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Склад леса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минфин РФ предлагает установить дифференцированные ставки за пользование лесами, основываясь на популярности видов древесины, сегодня ставка составляет около 5-6%, сказал глава Минфина Антон Силуанов.
"При определении ставки за пользование лесами предлагается учитывать дифференцированный подход в зависимости от востребованности видов древесины. Сегодня ставка в объеме стоимости древесины составляет около 5-6%, но, на наш взгляд, более справедливо устанавливать повышенные ставки на более дорогие сорта и пониженные - на менее востребованные", - сказал он на совещании кабмина по развитию лесопромышленной отрасли с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 16:26
Путин предложил отсрочку по уплате аренды за лесные участки
Он также предложил и другие идеи для развития лесопромышленной отрасли. Так, например, министр предложил при переводе регионами котельных на биотопливо задействовать кредитные ресурсы, которые выделяются в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на модернизацию ЖКХ. "100 миллиардов рублей из 250 идут на эту цель и, мне кажется, что это как раз тот ресурс, который может быть использован", - добавил он.
Кроме того, Силуанов предложил оказывать поддержку прежде всего тем предприятиям лесопромышленной отрасли, которые больше всего пострадали от закрытия рынков, но при условии сохранения занятости. "В первую очередь это предприятия Северо-Запада", - отметил министр.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 15:23
Путин призвал увеличить глубину переработки леса
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала