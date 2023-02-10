https://ria.ru/20230210/lesa-1851233135.html

Минфин предложил установить дифференцированные ставки за пользование лесами

Минфин предложил установить дифференцированные ставки за пользование лесами - РИА Новости, 10.02.2023

Минфин предложил установить дифференцированные ставки за пользование лесами

Минфин РФ предлагает установить дифференцированные ставки за пользование лесами, основываясь на популярности видов древесины, сегодня ставка составляет около... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:05

2023-02-10T17:05

2023-02-10T17:05

экономика

россия

антон силуанов

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минфин РФ предлагает установить дифференцированные ставки за пользование лесами, основываясь на популярности видов древесины, сегодня ставка составляет около 5-6%, сказал глава Минфина Антон Силуанов. "При определении ставки за пользование лесами предлагается учитывать дифференцированный подход в зависимости от востребованности видов древесины. Сегодня ставка в объеме стоимости древесины составляет около 5-6%, но, на наш взгляд, более справедливо устанавливать повышенные ставки на более дорогие сорта и пониженные - на менее востребованные", - сказал он на совещании кабмина по развитию лесопромышленной отрасли с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также предложил и другие идеи для развития лесопромышленной отрасли. Так, например, министр предложил при переводе регионами котельных на биотопливо задействовать кредитные ресурсы, которые выделяются в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на модернизацию ЖКХ. "100 миллиардов рублей из 250 идут на эту цель и, мне кажется, что это как раз тот ресурс, который может быть использован", - добавил он. Кроме того, Силуанов предложил оказывать поддержку прежде всего тем предприятиям лесопромышленной отрасли, которые больше всего пострадали от закрытия рынков, но при условии сохранения занятости. "В первую очередь это предприятия Северо-Запада", - отметил министр.

https://ria.ru/20230210/putin-1851216991.html

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россия

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Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)