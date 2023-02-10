https://ria.ru/20230210/les-1851208515.html

Путин призвал продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции

Путин призвал продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции - РИА Новости, 10.02.2023

Путин призвал продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции

Правительство и РЖД должны посмотреть, что можно сделать по увеличению вывоза лесной продукции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:09

2023-02-10T16:09

2023-02-10T16:26

ржд

россия

владимир путин

экономика

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Правительство и РЖД должны посмотреть, что можно сделать по увеличению вывоза лесной продукции, заявил президент России Владимир Путин."Прошу правительство и РЖД посмотреть, что можно сделать для увеличения вывоза продукции (леса) по железной дороге... На этом и нужно сосредоточиться. Конечно, нужно помогать всем, но тем, кто оказался в непростой ситуации,- прежде всего", - сказал он на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли.

https://ria.ru/20230210/spros-1851210956.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ржд, россия, владимир путин, экономика