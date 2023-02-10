https://ria.ru/20230210/les-1851208515.html
Путин призвал продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции
Путин призвал продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции - РИА Новости, 10.02.2023
Путин призвал продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции
Правительство и РЖД должны посмотреть, что можно сделать по увеличению вывоза лесной продукции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:09
2023-02-10T16:09
2023-02-10T16:26
ржд
россия
владимир путин
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Правительство и РЖД должны посмотреть, что можно сделать по увеличению вывоза лесной продукции, заявил президент России Владимир Путин."Прошу правительство и РЖД посмотреть, что можно сделать для увеличения вывоза продукции (леса) по железной дороге... На этом и нужно сосредоточиться. Конечно, нужно помогать всем, но тем, кто оказался в непростой ситуации,- прежде всего", - сказал он на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли.
https://ria.ru/20230210/spros-1851210956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, россия, владимир путин, экономика
РЖД, Россия, Владимир Путин, Экономика
16:09 10.02.2023 (обновлено: 16:26 10.02.2023)
Путин призвал продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции
Путин призвал правительство и РЖД продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции