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Путин призвал продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции - РИА Новости, 10.02.2023
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Путин призвал продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции
Путин призвал продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции - РИА Новости, 10.02.2023
Путин призвал продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции
Правительство и РЖД должны посмотреть, что можно сделать по увеличению вывоза лесной продукции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:09
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ржд
россия
владимир путин
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Правительство и РЖД должны посмотреть, что можно сделать по увеличению вывоза лесной продукции, заявил президент России Владимир Путин."Прошу правительство и РЖД посмотреть, что можно сделать для увеличения вывоза продукции (леса) по железной дороге... На этом и нужно сосредоточиться. Конечно, нужно помогать всем, но тем, кто оказался в непростой ситуации,- прежде всего", - сказал он на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли.
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ржд, россия, владимир путин, экономика
РЖД, Россия, Владимир Путин, Экономика
16:09 10.02.2023 (обновлено: 16:26 10.02.2023)
 
Путин призвал продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции

Путин призвал правительство и РЖД продумать меры по увеличению вывоза лесной продукции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Правительство и РЖД должны посмотреть, что можно сделать по увеличению вывоза лесной продукции, заявил президент России Владимир Путин.
"Прошу правительство и РЖД посмотреть, что можно сделать для увеличения вывоза продукции (леса) по железной дороге... На этом и нужно сосредоточиться. Конечно, нужно помогать всем, но тем, кто оказался в непростой ситуации,- прежде всего", - сказал он на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Архангельскую область - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 16:13
Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию
 
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