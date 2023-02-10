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Шольц призвал Евросоюз передать танки Leopard 2 Украине - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/leopard-1851040148.html
Шольц призвал Евросоюз передать танки Leopard 2 Украине
Шольц призвал Евросоюз передать танки Leopard 2 Украине - РИА Новости, 10.02.2023
Шольц призвал Евросоюз передать танки Leopard 2 Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к европейским лидерам с просьбой передать танки Leopard 2 Украине, по его мнению "это сработает, но будет непросто",... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:10
2023-02-10T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
германия
борис писториус
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к европейским лидерам с просьбой передать танки Leopard 2 Украине, по его мнению "это сработает, но будет непросто", передает агентство Блумберг. "Я воспользовался возможностью попросить их об активной помощи. Мое впечатление, что это сработает. Но это будет непросто", - заявил Шольц в пятницу рано утром после заседания Совета ЕС в Брюсселе. Ранее Шольц заявил, что Германия пытается добиться того, чтобы страны, которые ранее заявляли о своей готовности направить немецкие боевые танки Leopard на Украину, теперь сделали это. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что анонсированная поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6. В среду министр обороны ФРГ добавил, что Германия и союзники поставят первый батальон Leopard 2 на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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в мире, олаф шольц, германия, борис писториус, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Германия, Борис Писториус, Украина
10:10 10.02.2023
 
Шольц призвал Евросоюз передать танки Leopard 2 Украине

Блумберг: Шольц призвал ЕС передать Leopard 2 Украине, но считает, что это будет непросто

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к европейским лидерам с просьбой передать танки Leopard 2 Украине, по его мнению "это сработает, но будет непросто", передает агентство Блумберг.
"Я воспользовался возможностью попросить их об активной помощи. Мое впечатление, что это сработает. Но это будет непросто", - заявил Шольц в пятницу рано утром после заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Ранее Шольц заявил, что Германия пытается добиться того, чтобы страны, которые ранее заявляли о своей готовности направить немецкие боевые танки Leopard на Украину, теперь сделали это.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что анонсированная поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
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В Германии поставки Leopard Украине сравнили с харакири
В среду министр обороны ФРГ добавил, что Германия и союзники поставят первый батальон Leopard 2 на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцГерманияБорис ПисториусУкраина
 
 
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