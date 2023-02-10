https://ria.ru/20230210/lenoblast-1851216853.html

Ленобласть вошла в топ рейтинга нацпроекта "Производительность труда"

Ленобласть вошла в топ рейтинга нацпроекта "Производительность труда" - РИА Новости, 10.02.2023

Ленобласть вошла в топ рейтинга нацпроекта "Производительность труда"

Ленинградская область вошла в группу лидеров промежуточного рейтинга министерства экономического развития России по результатам национального проекта... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:26

2023-02-10T16:26

2023-02-10T16:26

ленинградская область

александр дрозденко

андрей белоусов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Ленинградская область вошла в группу лидеров промежуточного рейтинга министерства экономического развития России по результатам национального проекта "Производительность труда" по итогам 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, рейтинг министерство составило совместно с АНО "ФЦК". В "зеленую зону" попали 40 регионов, наиболее успешно повышающие уровень бережливого производства. Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности. Оценивался охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. На рейтинг также влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки."Ленинградская область вошла в число регионов-лидеров, которые вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке федеральной субсидии", - добавили в пресс-службе уточнив, что итоговый рейтинг за 2022 год будет подготовлен в конце года, после получения данных о росте производительности труда на предприятиях из расчетов ФНС.Ленинградская область, заметили в обладминистрации, которая с 2020 года является участником нацпроекта "Производительность труда", уже реализовала 66 проектов бережливого производства. Национальный проект "Производительность труда", который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом."Несмотря на то, что на территории Ленинградской области работают современные успешные предприятия, стремление каждого из них улучшить показатели мы только приветствуем. Сами руководители компаний благодарят, когда, благодаря участию в нацпроекте, видят запас эффективности в десятки процентов. Нацпроект "Производительность труда помогает предприятиям не просто решить проблемы на одном из потоков, но и обучает профессиональную команду, которая затем продолжает совершенствовать производственные процессы", - процитировали в пресс-службе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

https://ria.ru/20230210/granty-1851191691.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, андрей белоусов