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Лавров провел телефонный разговор с Мирзояном - РИА Новости, 10.02.2023
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Лавров провел телефонный разговор с Мирзояном
Лавров провел телефонный разговор с Мирзояном - РИА Новости, 10.02.2023
Лавров провел телефонный разговор с Мирзояном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре выразили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:23
2023-02-10T13:23
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре выразили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества Москвы и Еревана, сообщили в российском МИД. "Арарат Мирзоян тепло поздравил Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника. Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки, выразив обоюдный настрой на укрепление союзничества Москвы и Еревана", - говорится в сообщении о телефонном разговоре Лаврова и Мирзояна в пятницу. Как уточнили в МИД РФ, стороны обсудили проблематику нормализации отношении Армении и Азербайджана, со стороны России была акцентирована возможность скорейшего возобновления работы по реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, в том числе разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы, согласование параметров мирного договора между Ереваном и Баку, а также продвижение диалога общественников, экспертов и парламентариев.
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цены на нефть, россия, армения, москва, арарат мирзоян, сергей лавров
Цены на нефть, Россия, Армения, Москва, Арарат Мирзоян, Сергей Лавров
13:23 10.02.2023
 
Лавров провел телефонный разговор с Мирзояном

МИД России: Лавров и Мирзоян выразили настрой на укрепление союзничества Москвы и Еревана

© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре выразили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества Москвы и Еревана, сообщили в российском МИД.
"Арарат Мирзоян тепло поздравил Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника. Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки, выразив обоюдный настрой на укрепление союзничества Москвы и Еревана", - говорится в сообщении о телефонном разговоре Лаврова и Мирзояна в пятницу.
Как уточнили в МИД РФ, стороны обсудили проблематику нормализации отношении Армении и Азербайджана, со стороны России была акцентирована возможность скорейшего возобновления работы по реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, в том числе разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы, согласование параметров мирного договора между Ереваном и Баку, а также продвижение диалога общественников, экспертов и парламентариев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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Цены на нефтьРоссияАрменияМоскваАрарат МирзоянСергей Лавров
 
 
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