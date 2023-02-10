Лавров провел телефонный разговор с Мирзояном
МИД России: Лавров и Мирзоян выразили настрой на укрепление союзничества Москвы и Еревана
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре выразили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества Москвы и Еревана, сообщили в российском МИД.
"Арарат Мирзоян тепло поздравил Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника. Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки, выразив обоюдный настрой на укрепление союзничества Москвы и Еревана", - говорится в сообщении о телефонном разговоре Лаврова и Мирзояна в пятницу.
Как уточнили в МИД РФ, стороны обсудили проблематику нормализации отношении Армении и Азербайджана, со стороны России была акцентирована возможность скорейшего возобновления работы по реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, в том числе разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы, согласование параметров мирного договора между Ереваном и Баку, а также продвижение диалога общественников, экспертов и парламентариев.
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