https://ria.ru/20230210/lavrov-1851124014.html

Лавров провел телефонный разговор с Мирзояном

Лавров провел телефонный разговор с Мирзояном - РИА Новости, 10.02.2023

Лавров провел телефонный разговор с Мирзояном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре выразили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:23

2023-02-10T13:23

2023-02-10T13:23

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре выразили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества Москвы и Еревана, сообщили в российском МИД. "Арарат Мирзоян тепло поздравил Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника. Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки, выразив обоюдный настрой на укрепление союзничества Москвы и Еревана", - говорится в сообщении о телефонном разговоре Лаврова и Мирзояна в пятницу. Как уточнили в МИД РФ, стороны обсудили проблематику нормализации отношении Армении и Азербайджана, со стороны России была акцентирована возможность скорейшего возобновления работы по реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, в том числе разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы, согласование параметров мирного договора между Ереваном и Баку, а также продвижение диалога общественников, экспертов и парламентариев.

https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html

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