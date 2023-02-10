https://ria.ru/20230210/lavrov-1851064165.html
На Западе решили перенять опыт Наполеона и Гитлера, заявил Лавров
На Западе решили перенять опыт Наполеона и Гитлера, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2023
На Западе решили перенять опыт Наполеона и Гитлера, заявил Лавров
Те, кто пытается контролировать мир решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера в стремлении уничтожить Россию, заявил в пятницу министр иностранных дел... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:23
2023-02-10T11:23
2023-02-10T11:40
россия
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Те, кто пытается контролировать мир решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера в стремлении уничтожить Россию, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров."Те, кто пытаются контролировать всю международную повестку дня, те, кто пытаются контролировать и мирохозяйственные связи, и всю международную политику, они решили нанести России стратегическое поражение, решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера, открыто декларируя цель уничтожить Россию", - сказал Лавров после возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника.
https://ria.ru/20230210/lavrov-1850993770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей лавров
Россия, В мире, Сергей Лавров
11:23 10.02.2023 (обновлено: 11:40 10.02.2023)
На Западе решили перенять опыт Наполеона и Гитлера, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: те, кто пытается контролировать мир, перенимают опыт Наполеона и Гитлера
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Те, кто пытается контролировать мир решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера в стремлении уничтожить Россию, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Те, кто пытаются контролировать всю международную повестку дня, те, кто пытаются контролировать и мирохозяйственные связи, и всю международную политику, они решили нанести России стратегическое поражение, решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера, открыто декларируя цель уничтожить Россию", - сказал Лавров после возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника.