https://ria.ru/20230210/lavrov-1851064165.html

На Западе решили перенять опыт Наполеона и Гитлера, заявил Лавров

На Западе решили перенять опыт Наполеона и Гитлера, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2023

На Западе решили перенять опыт Наполеона и Гитлера, заявил Лавров

Те, кто пытается контролировать мир решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера в стремлении уничтожить Россию, заявил в пятницу министр иностранных дел... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:23

2023-02-10T11:23

2023-02-10T11:40

россия

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Те, кто пытается контролировать мир решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера в стремлении уничтожить Россию, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров."Те, кто пытаются контролировать всю международную повестку дня, те, кто пытаются контролировать и мирохозяйственные связи, и всю международную политику, они решили нанести России стратегическое поражение, решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера, открыто декларируя цель уничтожить Россию", - сказал Лавров после возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника.

https://ria.ru/20230210/lavrov-1850993770.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сергей лавров